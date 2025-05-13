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Фигуранта дела о подрыве авто с главой УСИН по Херсонской области осудили - РИА Новости, 13.05.2025
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11:50 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/delo-2016647806.html
Фигуранта дела о подрыве авто с главой УСИН по Херсонской области осудили
Фигуранта дела о подрыве авто с главой УСИН по Херсонской области осудили - РИА Новости, 13.05.2025
Фигуранта дела о подрыве авто с главой УСИН по Херсонской области осудили
Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Андрея Сереженко к 17 годам лишения свободы за участие в подрыве автомобиля, в котором находились... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:50:00+03:00
2025-05-13T11:50:00+03:00
херсонская область
украина
херсон
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Андрея Сереженко к 17 годам лишения свободы за участие в подрыве автомобиля, в котором находились начальник УСИН по Херсонской области и сопровождающие, сообщил журналистам пресс-секретарь суда. В июне 2022 года неизвестные, несогласные с проведением спецоперации, привлекли мужчину к совершению теракта, а тот, в свою очередь, вовлек Сереженко. Ему показали взрывное устройство, предложив с его помощью подорвать автомобиль начальника УСИН по Херсонской области, на что он согласился. После этого Сереженко передали ключи от автомобиля, на котором он должен был отвезти другого мужчину для совершения взрыва. 18 июня он привез его на одну из улиц Херсона, где тот подорвал взрывное устройство во время движения автомобиля, в котором находились начальник УСИН по Херсонской области и сопровождающие. В результате взрыва потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. После взрыва Сереженко вернулся за участником преступного сговора, который пострадал при осуществлении взрыва, отвез его в безопасное место и оказал ему медицинскую помощь. Уголовное дело было возбуждено по статьям об акте международного терроризма и ношении взрывных устройств. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, со штрафом 300 тысяч рублей", - сказал он. Приговор в законную силу еще не вступил.
https://ria.ru/20250427/sk-2013690202.html
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Херсонская область , Украина, Херсон, Общество
Фигуранта дела о подрыве авто с главой УСИН по Херсонской области осудили

Фигурант дела о подрыве авто с главой УСИН по Херсонской области получил 17 лет

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкМесто теракта в Херсоне
Место теракта в Херсоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Место теракта в Херсоне. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Андрея Сереженко к 17 годам лишения свободы за участие в подрыве автомобиля, в котором находились начальник УСИН по Херсонской области и сопровождающие, сообщил журналистам пресс-секретарь суда.
В июне 2022 года неизвестные, несогласные с проведением спецоперации, привлекли мужчину к совершению теракта, а тот, в свою очередь, вовлек Сереженко. Ему показали взрывное устройство, предложив с его помощью подорвать автомобиль начальника УСИН по Херсонской области, на что он согласился.
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После этого Сереженко передали ключи от автомобиля, на котором он должен был отвезти другого мужчину для совершения взрыва. 18 июня он привез его на одну из улиц Херсона, где тот подорвал взрывное устройство во время движения автомобиля, в котором находились начальник УСИН по Херсонской области и сопровождающие. В результате взрыва потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.
После взрыва Сереженко вернулся за участником преступного сговора, который пострадал при осуществлении взрыва, отвез его в безопасное место и оказал ему медицинскую помощь.
Уголовное дело было возбуждено по статьям об акте международного терроризма и ношении взрывных устройств.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, со штрафом 300 тысяч рублей", - сказал он. Приговор в законную силу еще не вступил.
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