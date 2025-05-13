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На главу новосибирского Минпромторга завели дело о превышении полномочий
На главу новосибирского Минпромторга завели дело о превышении полномочий - РИА Новости, 13.05.2025
На главу новосибирского Минпромторга завели дело о превышении полномочий
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении министра промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрея... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T08:39:00+03:00
2025-05-13T08:39:00+03:00
2025-05-13T08:57:00+03:00
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
новосибирская область
общество
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НОВОСИБИРСК, 13 мая – РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении министра промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, сообщает во вторник прокуратура Новосибирской области."Заместителем начальника отдела следственной части ГСУ ГУМВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по пунктам. "в", "г" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении министра промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова", - говорится в сообщении.В ведомстве также сообщили, что уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении руководителей общества с ограниченной ответственностью."Установлено, что в период с мая 2023 по январь 2024 года министр промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области уменьшил количества товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 миллионов рублей", - сообщили в ведомстве.В прокуратура отметили, что уголовное дело возбуждено по результатам материалов прокурорской проверки и результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Новосибирской области."Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного в отношении министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и руководителей коммерческой организации", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250505/bashkirija-2015082423.html
https://ria.ru/20250510/vzyatki-2016147640.html
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), новосибирская область, общество, россия
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Новосибирская область, Общество, Россия
На главу новосибирского Минпромторга завели дело о превышении полномочий
Главу новосибирского Минпромторга Гончарова обвинили в превышении полномочий