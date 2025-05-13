https://ria.ru/20250513/delo--2016634580.html

СК заведет дело после осквернения в Молдавии памятника советским солдатам

СК заведет дело после осквернения в Молдавии памятника советским солдатам - РИА Новости, 13.05.2025

СК заведет дело после осквернения в Молдавии памятника советским солдатам

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Молдавии в ночь на 9 мая вандалы осквернили... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T10:45:00+03:00

2025-05-13T10:45:00+03:00

2025-05-13T10:45:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Молдавии в ночь на 9 мая вандалы осквернили памятник советским солдатам, сообщается в Telegram-канале СК РФ. В понедельник глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что в ночь на 9 мая вандалы осквернили памятник воинам 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии у села Руска Хынчештского района. "Председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20250513/estoniya-2016624669.html

https://ria.ru/20250502/pamyatnik-2014708874.html

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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), 80-летие победы в великой отечественной войне, молдавия, россия, румыния