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СК заведет дело после осквернения в Молдавии памятника советским солдатам - РИА Новости, 13.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:45 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/delo--2016634580.html
СК заведет дело после осквернения в Молдавии памятника советским солдатам
СК заведет дело после осквернения в Молдавии памятника советским солдатам - РИА Новости, 13.05.2025
СК заведет дело после осквернения в Молдавии памятника советским солдатам
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Молдавии в ночь на 9 мая вандалы осквернили... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T10:45:00+03:00
2025-05-13T10:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
80-летие победы в великой отечественной войне
молдавия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Молдавии в ночь на 9 мая вандалы осквернили памятник советским солдатам, сообщается в Telegram-канале СК РФ. В понедельник глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что в ночь на 9 мая вандалы осквернили памятник воинам 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии у села Руска Хынчештского района. "Председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250513/estoniya-2016624669.html
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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), 80-летие победы в великой отечественной войне, молдавия, россия, румыния
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Молдавия, Россия, Румыния
СК заведет дело после осквернения в Молдавии памятника советским солдатам

СК РФ возбудит дело после осквернения в Молдавии памятника советским солдатам

© Hîncești 24 TVВ Молдавии перед Днем Победы вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям у села Руска Хынчештского района
В Молдавии перед Днем Победы вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям у села Руска Хынчештского района - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Hîncești 24 TV
В Молдавии перед Днем Победы вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям у села Руска Хынчештского района
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Молдавии в ночь на 9 мая вандалы осквернили памятник советским солдатам, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В понедельник глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что в ночь на 9 мая вандалы осквернили памятник воинам 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии у села Руска Хынчештского района.
Неизвестные осквернили Бронзового солдата в Таллине - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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Вчера, 09:54
"Председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
В городе Таврийск Херсонской области вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМолдавияРоссияРумыния
 
 
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