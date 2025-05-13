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Верховный суд счел ответственность "дочки" Citibank по долгам недоказанной - РИА Новости, 13.05.2025
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23:59 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/citibank-2016773588.html
Верховный суд счел ответственность "дочки" Citibank по долгам недоказанной
Верховный суд счел ответственность "дочки" Citibank по долгам недоказанной - РИА Новости, 13.05.2025
Верховный суд счел ответственность "дочки" Citibank по долгам недоказанной
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России, которая ранее отменила судебные акты трех инстанций о взыскании по иску Совкомбанка около 24,1 РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T23:59:00+03:00
2025-05-13T23:59:00+03:00
россия
совкомбанк
ситибанк
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citibank n.a.
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России, которая ранее отменила судебные акты трех инстанций о взыскании по иску Совкомбанка около 24,1 миллиона долларов с американского Citibank и АО "КБ "Ситибанк", пришла к выводу, что привлечение российской "дочки" к солидарной ответственности по обязательствам Citibank было недостаточно обосновано нижестоящими судами, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Совкомбанк имел генеральное соглашение с Citibank, по которому они совершали сделки с деривативами. После введения санкций против Совкомбанка все сделки стороны расторгли и зафиксировали размер обязательств американского банка перед российским, но денег Совкомбанк так и не получил. Citibank перевел их на специальный счет и "заморозил". После этого суды трех инстанций в России взыскали всю сумму солидарно с Citibank и его "дочки". Суды согласились с доводами истца, что соответчики "входят в одну группу лиц, управляются из единого центра, находящегося в США, … действуют в едином интересе, в связи с чем являются солидарными должниками за причиненный вред". Коллегия ВС РФ, отправляя дело на новое рассмотрение, предложила судам проверить доводы Ситибанка о том, что у истца есть возможность вернуть заблокированные средства "во внесудебном порядке по процедуре, предусмотренной законодательством США". При этом, чтобы оценить, насколько такая процедура, являющаяся частью антироссийских санкций, соответствует законам РФ, коллегия предложила привлечь к делу Банк России, в чьей компетенции находятся такие вопросы. Также коллегия сочла недостаточно проверенными доводы истца о нарушении обоими ответчиками публичного порядка РФ и предложила доказать критерии нарушения такого публичного правопорядка каждым из ответчиков. В определении коллегии говорится, что решение арбитражного суда города Москвы по этому делу было "фактически исполнено после его вынесения" – правопреемник истца получил взысканную судом сумму за счет активов Citibank, находившихся в распоряжении Ситибанка. В связи с этим, по мнению коллегии, судам следовало изучить, не является ли требование к "дочке" требованием об обращении взыскания по долгам Citibank на имущество, находящееся у Ситибанка. При первом рассмотрении дела суды пришли к выводу, что ответчики должны были предпринять "совместные действия, направленные на адаптацию отношений" с Совкомбанком "под изменившееся регулирование в иностранных правопорядках". Как указывал суд округа, блокируя деньги истца, "обогащается вся группа компаний,… имея при этом возможность исполнения обязательств за счет российского подразделения".
https://ria.ru/20250415/sud-2011475148.html
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россия, совкомбанк, ситибанк, сша, citibank n.a., экономика
Россия, Совкомбанк, Ситибанк, США, Citibank N.A., Экономика
Верховный суд счел ответственность "дочки" Citibank по долгам недоказанной

Верховный суд РФ: ответственность АО КБ Ситибанк по долгам Citibank не доказана

© AP Photo / Mark LennihanОфис Citibank в Нью-Йорке
Офис Citibank в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Офис Citibank в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России, которая ранее отменила судебные акты трех инстанций о взыскании по иску Совкомбанка около 24,1 миллиона долларов с американского Citibank и АО "КБ "Ситибанк", пришла к выводу, что привлечение российской "дочки" к солидарной ответственности по обязательствам Citibank было недостаточно обосновано нижестоящими судами, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Совкомбанк имел генеральное соглашение с Citibank, по которому они совершали сделки с деривативами. После введения санкций против Совкомбанка все сделки стороны расторгли и зафиксировали размер обязательств американского банка перед российским, но денег Совкомбанк так и не получил. Citibank перевел их на специальный счет и "заморозил". После этого суды трех инстанций в России взыскали всю сумму солидарно с Citibank и его "дочки".
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Суды согласились с доводами истца, что соответчики "входят в одну группу лиц, управляются из единого центра, находящегося в США, … действуют в едином интересе, в связи с чем являются солидарными должниками за причиненный вред".
Коллегия ВС РФ, отправляя дело на новое рассмотрение, предложила судам проверить доводы Ситибанка о том, что у истца есть возможность вернуть заблокированные средства "во внесудебном порядке по процедуре, предусмотренной законодательством США". При этом, чтобы оценить, насколько такая процедура, являющаяся частью антироссийских санкций, соответствует законам РФ, коллегия предложила привлечь к делу Банк России, в чьей компетенции находятся такие вопросы.
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Также коллегия сочла недостаточно проверенными доводы истца о нарушении обоими ответчиками публичного порядка РФ и предложила доказать критерии нарушения такого публичного правопорядка каждым из ответчиков.
В определении коллегии говорится, что решение арбитражного суда города Москвы по этому делу было "фактически исполнено после его вынесения" – правопреемник истца получил взысканную судом сумму за счет активов Citibank, находившихся в распоряжении Ситибанка. В связи с этим, по мнению коллегии, судам следовало изучить, не является ли требование к "дочке" требованием об обращении взыскания по долгам Citibank на имущество, находящееся у Ситибанка.
При первом рассмотрении дела суды пришли к выводу, что ответчики должны были предпринять "совместные действия, направленные на адаптацию отношений" с Совкомбанком "под изменившееся регулирование в иностранных правопорядках". Как указывал суд округа, блокируя деньги истца, "обогащается вся группа компаний,… имея при этом возможность исполнения обязательств за счет российского подразделения".
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РоссияСовкомбанкСитибанкСШАCitibank N.A.Экономика
 
 
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