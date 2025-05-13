https://ria.ru/20250513/chubays-2016749395.html

Чубайс избавился от всей российской недвижимости

Чубайс избавился от всей российской недвижимости - РИА Новости, 13.05.2025

Чубайс избавился от всей российской недвижимости

Представитель АО "Роснано" заявил в арбитражном суде Москвы, что все объекты недвижимости, которыми когда-либо владел в России Анатолий Чубайс, были отчуждены... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T19:41:00+03:00

2025-05-13T19:41:00+03:00

2025-05-13T21:50:00+03:00

анатолий чубайс

россия

роснано

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Представитель АО "Роснано" заявил в арбитражном суде Москвы, что все объекты недвижимости, которыми когда-либо владел в России Анатолий Чубайс, были отчуждены им с октября 2022 года по март 2023 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Вообще все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени – с октября 2022 года по март 2023 года", - сказал юрист.По его словам, этот период совпадает "с широкой оглаской в СМИ", что новый менеджмент "Роснано" инициирует через Генпрокуратуру проверку деятельности предыдущего руководства. Эти действия Чубайса доказывают обоснованность принятия обеспечительных мер, сказал представитель истца."Роснано" в марте предъявило иск о взыскании с Чубайса и семи других бывших руководителей более 5,6 миллиарда рублей убытков, причиненных реализацией проекта Plastic Logic, который много лет финансировался корпорацией, но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в России гибких планшетов так и не привел.Суд 4 апреля по ходатайству истца принял обеспечительные меры в виде ареста денежных средств и иного имущества каждого из ответчиков в пределах суммы исковых требований. Необходимость мер "Роснано" объяснило тем, что "ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов".Во вторник суд рассматривал ходатайство Чубайса об отмене обеспечительных мер. Представитель Чубайса попросил полностью отменить арест активов, но если суд откажется это сделать, хотя бы снять арест с 50% пенсии по старости, которую получает Чубайс, как это предусмотрено законом.Суд частично удовлетворил ходатайство ответчика. Он оставил арест денежных средств и иного имущества в пределах суммы иска, но "за исключением 50% заработной платы или иных доходов Чубайса". Суд 30 апреля отложил предварительные слушания по делу на 11 июля.

https://ria.ru/20250130/chubays-1996476962.html

https://ria.ru/20250425/chubays-2013343895.html

https://ria.ru/20241023/volodin-1979568513.html

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анатолий чубайс, россия, роснано