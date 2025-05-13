https://ria.ru/20250513/chubays-2016743068.html

Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса по иску "Роснано"

Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса по иску "Роснано" - РИА Новости, 13.05.2025

Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса по иску "Роснано"

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Анатолия Чубайса, просившего полностью отменить обеспечительные меры в виде ареста его имущества, включая денежные... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T18:56:00+03:00

2025-05-13T18:56:00+03:00

2025-05-13T19:51:00+03:00

роснано

анатолий чубайс

россия

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Анатолия Чубайса, просившего полностью отменить обеспечительные меры в виде ареста его имущества, включая денежные средства, в пределах суммы иска АО "Роснано" к нему и семи другим бывшим руководителям этой корпорации – более 5,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В то же время суд частично изменил обеспечительные меры, оставив арест денежных средств в пределах суммы иска, но за исключением 50% заработной платы или иных доходов Чубайса."Роснано" предъявило свой иск 31 марта. Суд 4 апреля по ходатайству истца принял обеспечительные меры в виде ареста активов каждого из ответчиков в пределах суммы исковых требований. Необходимость мер "Роснано" объяснило тем, что "ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов".Соответчиками Чубайса, бывшего председателя правления корпорации "Роснано", в исковом заявлении указаны бывшие зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.Представитель Чубайса заявил в суде во вторник, что необходимость обеспечительных мер не доказана, в частности, истцом не представлено доказательств, что Чубайс скрывает или отчуждает свое имущество. Он попросил полностью отменить арест активов, но если суд откажется это сделать, снять арест с 50% пенсии по старости, которую получает Чубайс, как это предусмотрено законом."На основании определения суда были арестованы счета и были арестованы все платежи, связанные с пенсией… Мой доверитель не получает ни рубля", - сказал представитель Чубайса.Принимая в апреле обеспечительные меры, суд подчеркнул, что "нахождение ответчиков под арестом, объявление в розыск оцениваются судами в качестве разумных подозрений того, что ответчиками будут предприняты меры, направленные на уклонение от исполнения судебного акта, в том числе ответчиками могут быть совершены действия по сокрытию принадлежащего им имущества от обращения на него взыскания".Как ранее рассказал РИА Новости директор "Роснано" по особым поручениям Евгений Фролов, истец взыскивает убытки, причиненные реализацией проекта Plastic Logic, который много лет финансировался корпорацией, но к первоначально заявленным результатам в виде создания производства в Российской Федерации гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны так и не привел. Суд 30 апреля отложил предварительные слушания по делу на 11 июля.

https://ria.ru/20250117/chubays-1994161698.html

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роснано, анатолий чубайс, россия