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Состояние пострадавших при ЧП в ЯНАО остается тяжелым - РИА Новости, 13.05.2025
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14:14 13.05.2025 (обновлено: 14:15 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/chp-2016675185.html
Состояние пострадавших при ЧП в ЯНАО остается тяжелым
Состояние пострадавших при ЧП в ЯНАО остается тяжелым - РИА Новости, 13.05.2025
Состояние пострадавших при ЧП в ЯНАО остается тяжелым
Состояние троих пострадавших во время ЧП при проведении буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе остается тяжелым, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:14:00+03:00
2025-05-13T14:15:00+03:00
происшествия
пуровский район
ямал
россия
роснефть
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Состояние троих пострадавших во время ЧП при проведении буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе остается тяжелым, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного депздрава. В компании "Харампурнефтегаз" (структура "Роснефти") 11 мая уточняли агентству, что три работника, двое из которых – сотрудники подрядных организаций, пострадали в результате нештатной ситуации при проведении буровых работ в Пуровском районе на Ямале. По данным правительства региона, три человека находятся в реанимации Ноябрьской городской больницы в тяжелом состоянии с ожогами разной степени тяжести. После происшествия на месторождении региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. "Состояние прежнее, изменений нет", – сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20250511/delo-2016395252.html
пуровский район
ямал
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происшествия, пуровский район, ямал, россия, роснефть, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пуровский район, Ямал, Россия, Роснефть, Следственный комитет России (СК РФ)
Состояние пострадавших при ЧП в ЯНАО остается тяжелым

Депздрав: состояние пострадавших при буровых работах на Ямале остается тяжелым

© Кадр видео из соцсетейПожар на месте аварии в Пуровском районе ЯНАО
Пожар на месте аварии в Пуровском районе ЯНАО - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на месте аварии в Пуровском районе ЯНАО
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Состояние троих пострадавших во время ЧП при проведении буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе остается тяжелым, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного депздрава.
В компании "Харампурнефтегаз" (структура "Роснефти") 11 мая уточняли агентству, что три работника, двое из которых – сотрудники подрядных организаций, пострадали в результате нештатной ситуации при проведении буровых работ в Пуровском районе на Ямале. По данным правительства региона, три человека находятся в реанимации Ноябрьской городской больницы в тяжелом состоянии с ожогами разной степени тяжести. После происшествия на месторождении региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
"Состояние прежнее, изменений нет", – сказала собеседница агентства.
Авария, произошедшая при проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
После ЧП при проведении буровых работ на Ямале завели дело
11 мая, 22:51
 
ПроисшествияПуровский районЯмалРоссияРоснефтьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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