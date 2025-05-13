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Чернышенко провел рабочую встречу с главой Калмыкии - РИА Новости, 13.05.2025
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09:52 13.05.2025 (обновлено: 09:53 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/chernyshenko--2016624514.html
Чернышенко провел рабочую встречу с главой Калмыкии
Чернышенко провел рабочую встречу с главой Калмыкии - РИА Новости, 13.05.2025
Чернышенко провел рабочую встречу с главой Калмыкии
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым, сообщили в аппарате зампреда правительства. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T09:52:00+03:00
2025-05-13T09:53:00+03:00
дмитрий чернышенко
владимир путин
республика калмыкия
элиста
россия
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общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым, сообщили в аппарате зампреда правительства. "Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой Калмыкии Бату Хасиковым. На ней обсудили развитие науки, образования, туризма и спорта в регионе, а также подготовку к проведению III Международного Буддийского Форума", - говорится в сообщении. По словам Чернышенко, благодаря инструментам национального проекта "Молодёжь и дети" в регионе создаются современные научно-образовательные пространства: центры "Точки роста", технопарки "Кванториум", молодежные лаборатории. Вице-премьер также оценил развитие туризма в Калмыкии. "В 2024 году количество турпоездок здесь увеличилось на треть и составило порядка 90 тысяч, что значительно превышает показатель 2023 года, составлявший более 67 тысяч", - добавил он. Особое внимание на встрече было уделеноподготовке к III Международному буддийскому форуму, который пройдет в Элисте с 18 по 21 сентября 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Ожидается участие официальных делегаций и паломников из 35 стран.
https://ria.ru/20250412/rossija-2010841410.html
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дмитрий чернышенко, владимир путин, республика калмыкия, элиста, россия, кванториум, общество
Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Республика Калмыкия, Элиста, Россия, Кванториум, Общество
Чернышенко провел рабочую встречу с главой Калмыкии

Вице-премьер Чернышенко провел рабочую встречу с главой Калмыкии Хасиковым

© Фото : Правительство РоссииДмитрий Чернышенко и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во вермя встречи
Дмитрий Чернышенко и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во вермя встречи - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : Правительство России
Дмитрий Чернышенко и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во вермя встречи
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым, сообщили в аппарате зампреда правительства.
"Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой Калмыкии Бату Хасиковым. На ней обсудили развитие науки, образования, туризма и спорта в регионе, а также подготовку к проведению III Международного Буддийского Форума", - говорится в сообщении.
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По словам Чернышенко, благодаря инструментам национального проекта "Молодёжь и дети" в регионе создаются современные научно-образовательные пространства: центры "Точки роста", технопарки "Кванториум", молодежные лаборатории.
Вице-премьер также оценил развитие туризма в Калмыкии. "В 2024 году количество турпоездок здесь увеличилось на треть и составило порядка 90 тысяч, что значительно превышает показатель 2023 года, составлявший более 67 тысяч", - добавил он.
Особое внимание на встрече было уделеноподготовке к III Международному буддийскому форуму, который пройдет в Элисте с 18 по 21 сентября 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Ожидается участие официальных делегаций и паломников из 35 стран.
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