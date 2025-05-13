https://ria.ru/20250513/chernyshenko--2016624514.html

Чернышенко провел рабочую встречу с главой Калмыкии

Чернышенко провел рабочую встречу с главой Калмыкии - РИА Новости, 13.05.2025

Чернышенко провел рабочую встречу с главой Калмыкии

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым, сообщили в аппарате зампреда правительства. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T09:52:00+03:00

2025-05-13T09:52:00+03:00

2025-05-13T09:53:00+03:00

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым, сообщили в аппарате зампреда правительства. "Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой Калмыкии Бату Хасиковым. На ней обсудили развитие науки, образования, туризма и спорта в регионе, а также подготовку к проведению III Международного Буддийского Форума", - говорится в сообщении. По словам Чернышенко, благодаря инструментам национального проекта "Молодёжь и дети" в регионе создаются современные научно-образовательные пространства: центры "Точки роста", технопарки "Кванториум", молодежные лаборатории. Вице-премьер также оценил развитие туризма в Калмыкии. "В 2024 году количество турпоездок здесь увеличилось на треть и составило порядка 90 тысяч, что значительно превышает показатель 2023 года, составлявший более 67 тысяч", - добавил он. Особое внимание на встрече было уделеноподготовке к III Международному буддийскому форуму, который пройдет в Элисте с 18 по 21 сентября 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Ожидается участие официальных делегаций и паломников из 35 стран.

https://ria.ru/20250412/rossija-2010841410.html

https://ria.ru/20250425/rossija-2013428576.html

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дмитрий чернышенко, владимир путин, республика калмыкия, элиста, россия, кванториум, общество