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Уроженец Чечни решил получить гражданство России в 36 лет - РИА Новости, 13.05.2025
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03:54 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/chechnya-2016598953.html
Уроженец Чечни решил получить гражданство России в 36 лет
Уроженец Чечни решил получить гражданство России в 36 лет - РИА Новости, 13.05.2025
Уроженец Чечни решил получить гражданство России в 36 лет
Уроженец Чечено-Ингушской АССР, всю жизнь проживающий в России и сейчас отбывающий наказание за убийство, решил получить гражданство РФ в 36 лет, следует из... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T03:54:00+03:00
2025-05-13T03:54:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Уроженец Чечено-Ингушской АССР, всю жизнь проживающий в России и сейчас отбывающий наказание за убийство, решил получить гражданство РФ в 36 лет, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что мужчина родился в одной из станиц Сунженского района Чечено-Ингушской АССР в 1988 году, позднее проживал в Грозном и Белгороде, ходил в детский сад и школу, был осужден в 2007 году в Белгороде на срок 3 года 8 месяцев за кражу, грабеж и разбой. После выхода из колонии он жил в Белгородском районе без регистрации до 2022 года, тогда мужчину приговорили к 11 годам колонии за убийство в состоянии опьянения человека, который в ходе застолья оказывал знаки внимания его матери. Все это время он являлся лицом без гражданства. Наконец, в 2025 году из колонии он обратился в суд с заявлением об установлении факта проживания на территории Российской Федерации, чтобы в будущем получить гражданство и паспорт РФ. Суд запросил школу, где учился заявитель, колонию, где он ранее отбывал наказание, в качестве свидетеля допросил его отца, расторгшего брак с матерью мужчины еще в 1991 году. Таким образом было установлено, что мужчина действительно проживал в России. Теперь он имеет возможность подтвердить принадлежность к гражданству Российской Федерации и получить паспорт гражданина РФ.
https://ria.ru/20250505/grazhdanstvo-2015056636.html
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россия
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происшествия, россия, белгород, сунженский район
Происшествия, Россия, Белгород, Сунженский район
Уроженец Чечни решил получить гражданство России в 36 лет

Осужденный за убийство уроженец Чечни решил получить гражданство в 36 лет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Паспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Уроженец Чечено-Ингушской АССР, всю жизнь проживающий в России и сейчас отбывающий наказание за убийство, решил получить гражданство РФ в 36 лет, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что мужчина родился в одной из станиц Сунженского района Чечено-Ингушской АССР в 1988 году, позднее проживал в Грозном и Белгороде, ходил в детский сад и школу, был осужден в 2007 году в Белгороде на срок 3 года 8 месяцев за кражу, грабеж и разбой.
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После выхода из колонии он жил в Белгородском районе без регистрации до 2022 года, тогда мужчину приговорили к 11 годам колонии за убийство в состоянии опьянения человека, который в ходе застолья оказывал знаки внимания его матери. Все это время он являлся лицом без гражданства.
Наконец, в 2025 году из колонии он обратился в суд с заявлением об установлении факта проживания на территории Российской Федерации, чтобы в будущем получить гражданство и паспорт РФ.
Суд запросил школу, где учился заявитель, колонию, где он ранее отбывал наказание, в качестве свидетеля допросил его отца, расторгшего брак с матерью мужчины еще в 1991 году. Таким образом было установлено, что мужчина действительно проживал в России. Теперь он имеет возможность подтвердить принадлежность к гражданству Российской Федерации и получить паспорт гражданина РФ.
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