Уроженец Чечни решил получить гражданство России в 36 лет
Осужденный за убийство уроженец Чечни решил получить гражданство в 36 лет
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Уроженец Чечено-Ингушской АССР, всю жизнь проживающий в России и сейчас отбывающий наказание за убийство, решил получить гражданство РФ в 36 лет, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что мужчина родился в одной из станиц Сунженского района Чечено-Ингушской АССР в 1988 году, позднее проживал в Грозном и Белгороде, ходил в детский сад и школу, был осужден в 2007 году в Белгороде на срок 3 года 8 месяцев за кражу, грабеж и разбой.
После выхода из колонии он жил в Белгородском районе без регистрации до 2022 года, тогда мужчину приговорили к 11 годам колонии за убийство в состоянии опьянения человека, который в ходе застолья оказывал знаки внимания его матери. Все это время он являлся лицом без гражданства.
Наконец, в 2025 году из колонии он обратился в суд с заявлением об установлении факта проживания на территории Российской Федерации, чтобы в будущем получить гражданство и паспорт РФ.
Суд запросил школу, где учился заявитель, колонию, где он ранее отбывал наказание, в качестве свидетеля допросил его отца, расторгшего брак с матерью мужчины еще в 1991 году. Таким образом было установлено, что мужчина действительно проживал в России. Теперь он имеет возможность подтвердить принадлежность к гражданству Российской Федерации и получить паспорт гражданина РФ.
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