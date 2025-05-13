https://ria.ru/20250513/chechnya-2016598953.html

Уроженец Чечни решил получить гражданство России в 36 лет

Уроженец Чечни решил получить гражданство России в 36 лет - РИА Новости, 13.05.2025

Уроженец Чечни решил получить гражданство России в 36 лет

Уроженец Чечено-Ингушской АССР, всю жизнь проживающий в России и сейчас отбывающий наказание за убийство, решил получить гражданство РФ в 36 лет, следует из... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T03:54:00+03:00

2025-05-13T03:54:00+03:00

2025-05-13T03:54:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Уроженец Чечено-Ингушской АССР, всю жизнь проживающий в России и сейчас отбывающий наказание за убийство, решил получить гражданство РФ в 36 лет, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что мужчина родился в одной из станиц Сунженского района Чечено-Ингушской АССР в 1988 году, позднее проживал в Грозном и Белгороде, ходил в детский сад и школу, был осужден в 2007 году в Белгороде на срок 3 года 8 месяцев за кражу, грабеж и разбой. После выхода из колонии он жил в Белгородском районе без регистрации до 2022 года, тогда мужчину приговорили к 11 годам колонии за убийство в состоянии опьянения человека, который в ходе застолья оказывал знаки внимания его матери. Все это время он являлся лицом без гражданства. Наконец, в 2025 году из колонии он обратился в суд с заявлением об установлении факта проживания на территории Российской Федерации, чтобы в будущем получить гражданство и паспорт РФ. Суд запросил школу, где учился заявитель, колонию, где он ранее отбывал наказание, в качестве свидетеля допросил его отца, расторгшего брак с матерью мужчины еще в 1991 году. Таким образом было установлено, что мужчина действительно проживал в России. Теперь он имеет возможность подтвердить принадлежность к гражданству Российской Федерации и получить паспорт гражданина РФ.

https://ria.ru/20250505/grazhdanstvo-2015056636.html

https://ria.ru/20240905/grazhdanstvo-1786294820.html

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белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, белгород, сунженский район