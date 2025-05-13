https://ria.ru/20250513/britaniya-2016753624.html

СМИ раскрыли подробности о действиях британского спецназа в Афганистане

СМИ раскрыли подробности о действиях британского спецназа в Афганистане - РИА Новости, 13.05.2025

СМИ раскрыли подробности о действиях британского спецназа в Афганистане

Военнослужащие специальной воздушной службы Великобритании (Special Air Service, SAS) в Афганистане и Ираке убивали безоружных людей, в том числе детей, казнили РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T20:02:00+03:00

2025-05-13T20:02:00+03:00

2025-05-13T20:08:00+03:00

в мире

афганистан

sas

великобритания

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147390/85/1473908587_0:0:4543:2556_1920x0_80_0_0_88cca95f9bea7bc82c882e65e35e0617.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Военнослужащие специальной воздушной службы Великобритании (Special Air Service, SAS) в Афганистане и Ираке убивали безоружных людей, в том числе детей, казнили пленных и спящих, сообщает телеканал Би-би-си со ссылкой на интервью с бывшими бойцами спецназа. "Бывшие военнослужащие британского спецназа нарушили многолетнее молчание и рассказали программе BBC Panorama о предполагаемых военных преступлениях, совершенных их коллегами в Ираке и Афганистане. Впервые публично рассказав об этих событиях, ветераны рассказали, что видели, как сотрудники SAS убивали безоружных людей во сне и казнили заключенных в наручниках, включая детей", - отмечает телеканал. Так, один бывший военнослужащий рассказал, что был свидетелем того, как бойцы спецназа "надели наручники на маленького мальчика и застрелили его". Он также отмечает, что убийства пленных были "обычным делом". Другой собеседник телеканала заявил, что в отрядах спецназа возник "менталитет толпы", и бойцы вели себя "варварским" образом, проявляя "психопатические черты", и чувствовали себя безнаказанно. По словам ещё одного собеседника, иногда отряды спецназа "заходили в гостевые дома и убивали во сне всех, кто там находился". При этом некоторые бойцы SAS вели "личный подсчет" жертв. Так, один из них убил десятки людей за шесть месяцев службы. "У него была дурная слава в отряде, он действительно казался психопатом", - заявил очевидец. В ходе одного вопиющего инцидента боец якобы не дал сослуживцам застрелить раненого афганца и лично перерезал ему горло ножом. Бывший служащий SAS также рассказал об операции в Ираке, в ходе которой произошла казнь не представляющего угрозы человека. "Было совершенно ясно, что он не представлял угрозы, он не был вооружен. Это позор. В этом нет профессионализма", - заявил военнослужащий, отметив, что убийство так и не было должным образом расследовано. Данный отряд был впоследствии переброшен в Афганистан, и высшее командование знало об инциденте. По данным источников, о подобных инцидентах знали все в SAS, в том числе командование. Более того, наблюдалось "скрытое одобрение происходящего", - заявил один из ветеранов. Отчеты о проведённых операциях фальсифицировались. Так, после расстрела пленных бойцы клали пистолеты рядом с телами, чтобы на фотографиях казалось, будто жертвы были вооружены. В некоторых отчётах говорилось, что жертвы были убиты в перестрелке, в то время как на фотографиях были видны тела с "многочисленными точными выстрелами в голову". Би-би-си также выяснила, что поведение британского спецназа неоднократно поднималось бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем в разговорах с британским премьер-министром Дэвидом Кэмерном. Представитель Кэмерона заявил Би-би-си, что поднятые Карзаем вопросы "касались сил НАТО в целом". В декабре 2022 года минобороны Великобритании заявило о начале независимого расследования в связи с обвинениями британских вооруженных сил в незаконных действиях, которые они, предположительно, совершали в Афганистане с середины 2010 года до середины 2013 года. Расследование проводится в отношении обвинений, согласно которым бойцы спецназа SAS в ходе рейдов в период с 2010 по 2011 год, предположительно, убили более 50 безоружных афганцев. В марте 2023 года министерство иностранных дел России заявило, что Москва рассчитывает, что расследование преступлений в Афганистане принесет конкретные результаты.

https://ria.ru/20250502/afganistan-2014645107.html

https://ria.ru/20250502/afganistan-2014651125.html

https://ria.ru/20250502/rossiya-2014640343.html

афганистан

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан, sas, великобритания, нато