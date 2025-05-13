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В Британии расследуют нападение на дом премьера - РИА Новости, 13.05.2025
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04:54 13.05.2025 (обновлено: 10:18 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/britanija-2016602133.html
В Британии расследуют нападение на дом премьера
В Британии расследуют нападение на дом премьера - РИА Новости, 13.05.2025
В Британии расследуют нападение на дом премьера
Контртеррористическая полиция Великобритании ведет расследование предполагаемого нападения с применением "зажигательной бомбы" на дом британского... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T04:54:00+03:00
2025-05-13T10:18:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Контртеррористическая полиция Великобритании ведет расследование предполагаемого нападения с применением "зажигательной бомбы" на дом британского премьер-министра Кира Стармера, сообщает газета Telegraph. Ранее в пресс-службе лондонской полиции заявили РИА Новости, что проводится расследование после сообщений о пожаре в доме Стармера. Представитель полиции не уточнил, расценивается ли инцидент как намеренный поджог. "Контртеррористическая полиция ведет расследование предполагаемого нападения с применением "зажигательной бомбы" на дом Кира Стармера", - говорится в публикации. Дом премьер-министра ранее привлекал протестующих. В 2024 году три человека были признаны виновными в нарушении общественного порядка после пропалестинской демонстрации у здания.
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в мире, кир стармер
В мире, Кир Стармер
В Британии расследуют нападение на дом премьера

Telegraph: Британия расследует предполагаемую атаку с бомбой на дом Стармера

© Getty Images / Leon NealСотрудник правоохранительных органов возле дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера
Сотрудник правоохранительных органов возле дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Getty Images / Leon Neal
Сотрудник правоохранительных органов возле дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Контртеррористическая полиция Великобритании ведет расследование предполагаемого нападения с применением "зажигательной бомбы" на дом британского премьер-министра Кира Стармера, сообщает газета Telegraph.
Ранее в пресс-службе лондонской полиции заявили РИА Новости, что проводится расследование после сообщений о пожаре в доме Стармера. Представитель полиции не уточнил, расценивается ли инцидент как намеренный поджог.
"Контртеррористическая полиция ведет расследование предполагаемого нападения с применением "зажигательной бомбы" на дом Кира Стармера", - говорится в публикации.
Дом премьер-министра ранее привлекал протестующих. В 2024 году три человека были признаны виновными в нарушении общественного порядка после пропалестинской демонстрации у здания.
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