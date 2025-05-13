https://ria.ru/20250513/britanija-2016602133.html

В Британии расследуют нападение на дом премьера

В Британии расследуют нападение на дом премьера - РИА Новости, 13.05.2025

В Британии расследуют нападение на дом премьера

Контртеррористическая полиция Великобритании ведет расследование предполагаемого нападения с применением "зажигательной бомбы" на дом британского... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T04:54:00+03:00

2025-05-13T04:54:00+03:00

2025-05-13T10:18:00+03:00

в мире

кир стармер

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Контртеррористическая полиция Великобритании ведет расследование предполагаемого нападения с применением "зажигательной бомбы" на дом британского премьер-министра Кира Стармера, сообщает газета Telegraph. Ранее в пресс-службе лондонской полиции заявили РИА Новости, что проводится расследование после сообщений о пожаре в доме Стармера. Представитель полиции не уточнил, расценивается ли инцидент как намеренный поджог. "Контртеррористическая полиция ведет расследование предполагаемого нападения с применением "зажигательной бомбы" на дом Кира Стармера", - говорится в публикации. Дом премьер-министра ранее привлекал протестующих. В 2024 году три человека были признаны виновными в нарушении общественного порядка после пропалестинской демонстрации у здания.

https://ria.ru/20250512/paketik-2016497453.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кир стармер