В Британии расследуют нападение на дом премьера
Telegraph: Британия расследует предполагаемую атаку с бомбой на дом Стармера
© Getty Images / Leon NealСотрудник правоохранительных органов возле дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера
© Getty Images / Leon Neal
Сотрудник правоохранительных органов возле дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Контртеррористическая полиция Великобритании ведет расследование предполагаемого нападения с применением "зажигательной бомбы" на дом британского премьер-министра Кира Стармера, сообщает газета Telegraph.
Ранее в пресс-службе лондонской полиции заявили РИА Новости, что проводится расследование после сообщений о пожаре в доме Стармера. Представитель полиции не уточнил, расценивается ли инцидент как намеренный поджог.
"Контртеррористическая полиция ведет расследование предполагаемого нападения с применением "зажигательной бомбы" на дом Кира Стармера", - говорится в публикации.
Дом премьер-министра ранее привлекал протестующих. В 2024 году три человека были признаны виновными в нарушении общественного порядка после пропалестинской демонстрации у здания.