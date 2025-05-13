https://ria.ru/20250513/britanija-2016597539.html
Британия и Франция хотят вечной войны на Украине, заявил эксперт
Британия и Франция хотят вечной войны на Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 13.05.2025
Британия и Франция хотят вечной войны на Украине, заявил эксперт
Великобритания и Франция продвигают воинственную политику, хотят вечной войны на Украине, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T03:25:00+03:00
2025-05-13T03:25:00+03:00
2025-05-13T03:25:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 13 мая – РИА Новости. Великобритания и Франция продвигают воинственную политику, хотят вечной войны на Украине, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник. "Их политика настолько воинственна. Они хотят, чтобы война на Украине продолжалась вечно", – сказал Кузник. "Они готовы сражаться до последнего украинца", – добавил он. Профессор также раскритиковал подход Запада к конфликту, отметив, что "неспровоцированное вторжение", как его называют за океаном, было "самым" спровоцированным в истории, и его можно было предотвратить.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, франция, питер кузник
В мире, Украина, Великобритания, Франция, Питер Кузник
Британия и Франция хотят вечной войны на Украине, заявил эксперт
Профессор Кузник: Британия и Франция готовы воевать до последнего украинца