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Британия и Франция хотят вечной войны на Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 13.05.2025
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03:25 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/britanija-2016597539.html
Британия и Франция хотят вечной войны на Украине, заявил эксперт
Британия и Франция хотят вечной войны на Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 13.05.2025
Британия и Франция хотят вечной войны на Украине, заявил эксперт
Великобритания и Франция продвигают воинственную политику, хотят вечной войны на Украине, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T03:25:00+03:00
2025-05-13T03:25:00+03:00
в мире
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питер кузник
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НЬЮ-ЙОРК, 13 мая – РИА Новости. Великобритания и Франция продвигают воинственную политику, хотят вечной войны на Украине, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник. "Их политика настолько воинственна. Они хотят, чтобы война на Украине продолжалась вечно", – сказал Кузник. "Они готовы сражаться до последнего украинца", – добавил он. Профессор также раскритиковал подход Запада к конфликту, отметив, что "неспровоцированное вторжение", как его называют за океаном, было "самым" спровоцированным в истории, и его можно было предотвратить.
https://ria.ru/20250512/putin-2016529318.html
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в мире, украина, великобритания, франция, питер кузник
В мире, Украина, Великобритания, Франция, Питер Кузник
Британия и Франция хотят вечной войны на Украине, заявил эксперт

Профессор Кузник: Британия и Франция готовы воевать до последнего украинца

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 13 мая – РИА Новости. Великобритания и Франция продвигают воинственную политику, хотят вечной войны на Украине, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.
"Их политика настолько воинственна. Они хотят, чтобы война на Украине продолжалась вечно", – сказал Кузник.
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"Они готовы сражаться до последнего украинца", – добавил он.
Профессор также раскритиковал подход Запада к конфликту, отметив, что "неспровоцированное вторжение", как его называют за океаном, было "самым" спровоцированным в истории, и его можно было предотвратить.
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В миреУкраинаВеликобританияФранцияПитер Кузник
 
 
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