https://ria.ru/20250513/britanija-2016597539.html

Британия и Франция хотят вечной войны на Украине, заявил эксперт

Британия и Франция хотят вечной войны на Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 13.05.2025

Британия и Франция хотят вечной войны на Украине, заявил эксперт

Великобритания и Франция продвигают воинственную политику, хотят вечной войны на Украине, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T03:25:00+03:00

2025-05-13T03:25:00+03:00

2025-05-13T03:25:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 13 мая – РИА Новости. Великобритания и Франция продвигают воинственную политику, хотят вечной войны на Украине, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник. "Их политика настолько воинственна. Они хотят, чтобы война на Украине продолжалась вечно", – сказал Кузник. "Они готовы сражаться до последнего украинца", – добавил он. Профессор также раскритиковал подход Запада к конфликту, отметив, что "неспровоцированное вторжение", как его называют за океаном, было "самым" спровоцированным в истории, и его можно было предотвратить.

https://ria.ru/20250512/putin-2016529318.html

https://ria.ru/20250305/starmer-2003259854.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, великобритания, франция, питер кузник