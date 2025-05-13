Бразилия нарастила закупки удобрений из России
Бразилия нарастила закупки удобрений из России до максимума с ноября
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Сотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бразилия в апреле нарастила закупки удобрений из России до максимальных с ноября прошлого года 348 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы.
Так, российские компании поставили на бразильский рынок удобрений на 348 миллионов долларов, что на четверть больше прошлогоднего уровня и является максимальной стоимостью с ноября.
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Россия остается основным поставщиком удобрений в Бразилию с долей в 28%. На второе месте поднялось Марокко, которое потеснило Канаду после увеличения поставок в 2,3 раза - до 219 миллионов долларов. Китай, нарастивший экспорт в 1,7 раза, до 117 миллионов, стал третьим. Канада же опустилась на четвертое место с поставками в 105 миллионов долларов.