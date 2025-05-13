https://ria.ru/20250513/brazilija-2016606637.html

Бразилия нарастила закупки удобрений из России

Бразилия нарастила закупки удобрений из России - РИА Новости, 13.05.2025

Бразилия нарастила закупки удобрений из России

Бразилия в апреле нарастила закупки удобрений из России до максимальных с ноября прошлого года 348 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T06:12:00+03:00

2025-05-13T06:12:00+03:00

2025-05-13T06:12:00+03:00

экономика

бразилия

россия

канада

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бразилия в апреле нарастила закупки удобрений из России до максимальных с ноября прошлого года 348 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы. Так, российские компании поставили на бразильский рынок удобрений на 348 миллионов долларов, что на четверть больше прошлогоднего уровня и является максимальной стоимостью с ноября. В физическом выражении поставки вновь превысили 1 миллион тонн, что произошло впервые с конца 2024 года. Россия остается основным поставщиком удобрений в Бразилию с долей в 28%. На второе месте поднялось Марокко, которое потеснило Канаду после увеличения поставок в 2,3 раза - до 219 миллионов долларов. Китай, нарастивший экспорт в 1,7 раза, до 117 миллионов, стал третьим. Канада же опустилась на четвертое место с поставками в 105 миллионов долларов.

https://ria.ru/20250513/rossija-2016599484.html

https://ria.ru/20250325/ssha-2007286130.html

бразилия

россия

канада

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, бразилия, россия, канада