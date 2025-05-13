https://ria.ru/20250513/boeing--2016639915.html

Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing, пишет Bloomberg

Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing, пишет Bloomberg - РИА Новости, 13.05.2025

Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing, пишет Bloomberg

Пекин снял запрет на поставку самолетов Boeing после переговоров с Вашингтоном, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:17:00+03:00

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экономика

китай

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

boeing

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пекин снял запрет на поставку самолетов Boeing после переговоров с Вашингтоном, пишет Bloomberg со ссылкой на источники."Китай снял длившийся месяц запрет на поставку авиакомпаниям самолетов Boeing Co. после прорыва в переговорах о торговле с США, по итогам которых были временно снижены торговые пошлины для обеих сторон", — говорится в публикации.По данным агентства, компаниям предоставили право организовывать перевозку по собственным срокам и условиям.Boeing оказался в центре торговый войны между Штатами и Китаем, начавшейся с введения главой Белого дома Дональдом Трампом импортных пошлин. В середине апреля, по информации Bloomberg, власти КНР потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов этого производителя.Торговая сделкаВ прошлые выходные США и Китай провели в Швейцарии переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. По итогам встречи стороны заключили торговую сделку, договорившись отменить 115% дополнительных пошлин.Таким образом, Вашингтон снизит тарифы на китайские товары со 145 до 30%, а Пекин на американские — со 125 до 10%. Действовать торговый режим будет 90 дней с 14 мая.

https://ria.ru/20250509/tramp-2016048522.html

https://ria.ru/20250513/rossiya-2016572396.html

https://ria.ru/20250507/kitay-2015429941.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, boeing