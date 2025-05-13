Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing, пишет Bloomberg
Bloomberg: КНР сняла запрет на поставку самолетов Boeing после переговоров с США
© AP Photo / Elaine ThompsonАмериканский флаг перед заводом по производству самолетов Boeing
© AP Photo / Elaine Thompson
Американский флаг перед заводом по производству самолетов Boeing. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пекин снял запрет на поставку самолетов Boeing после переговоров с Вашингтоном, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
"Китай снял длившийся месяц запрет на поставку авиакомпаниям самолетов Boeing Co. после прорыва в переговорах о торговле с США, по итогам которых были временно снижены торговые пошлины для обеих сторон", — говорится в публикации.
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По данным агентства, компаниям предоставили право организовывать перевозку по собственным срокам и условиям.
Boeing оказался в центре торговый войны между Штатами и Китаем, начавшейся с введения главой Белого дома Дональдом Трампом импортных пошлин. В середине апреля, по информации Bloomberg, власти КНР потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов этого производителя.
Торговая сделка
В прошлые выходные США и Китай провели в Швейцарии переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. По итогам встречи стороны заключили торговую сделку, договорившись отменить 115% дополнительных пошлин.
Таким образом, Вашингтон снизит тарифы на китайские товары со 145 до 30%, а Пекин на американские — со 125 до 10%.
Действовать торговый режим будет 90 дней с 14 мая.