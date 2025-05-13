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Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing, пишет Bloomberg - РИА Новости, 13.05.2025
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11:17 13.05.2025 (обновлено: 11:58 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/boeing--2016639915.html
Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing, пишет Bloomberg
Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing, пишет Bloomberg - РИА Новости, 13.05.2025
Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing, пишет Bloomberg
Пекин снял запрет на поставку самолетов Boeing после переговоров с Вашингтоном, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:17:00+03:00
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экономика
китай
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
boeing
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пекин снял запрет на поставку самолетов Boeing после переговоров с Вашингтоном, пишет Bloomberg со ссылкой на источники."Китай снял длившийся месяц запрет на поставку авиакомпаниям самолетов Boeing Co. после прорыва в переговорах о торговле с США, по итогам которых были временно снижены торговые пошлины для обеих сторон", — говорится в публикации.По данным агентства, компаниям предоставили право организовывать перевозку по собственным срокам и условиям.Boeing оказался в центре торговый войны между Штатами и Китаем, начавшейся с введения главой Белого дома Дональдом Трампом импортных пошлин. В середине апреля, по информации Bloomberg, власти КНР потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов этого производителя.Торговая сделкаВ прошлые выходные США и Китай провели в Швейцарии переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. По итогам встречи стороны заключили торговую сделку, договорившись отменить 115% дополнительных пошлин.Таким образом, Вашингтон снизит тарифы на китайские товары со 145 до 30%, а Пекин на американские — со 125 до 10%. Действовать торговый режим будет 90 дней с 14 мая.
https://ria.ru/20250509/tramp-2016048522.html
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экономика, китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, boeing
Экономика, Китай, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, Boeing
Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing, пишет Bloomberg

Bloomberg: КНР сняла запрет на поставку самолетов Boeing после переговоров с США

© AP Photo / Elaine ThompsonАмериканский флаг перед заводом по производству самолетов Boeing
Американский флаг перед заводом по производству самолетов Boeing - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Elaine Thompson
Американский флаг перед заводом по производству самолетов Boeing. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пекин снял запрет на поставку самолетов Boeing после переговоров с Вашингтоном, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
"Китай снял длившийся месяц запрет на поставку авиакомпаниям самолетов Boeing Co. после прорыва в переговорах о торговле с США, по итогам которых были временно снижены торговые пошлины для обеих сторон", — говорится в публикации.
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По данным агентства, компаниям предоставили право организовывать перевозку по собственным срокам и условиям.
Boeing оказался в центре торговый войны между Штатами и Китаем, начавшейся с введения главой Белого дома Дональдом Трампом импортных пошлин. В середине апреля, по информации Bloomberg, власти КНР потребовали от своих авиакомпаний прекратить ввоз самолетов этого производителя.
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Торговая сделка

В прошлые выходные США и Китай провели в Швейцарии переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. По итогам встречи стороны заключили торговую сделку, договорившись отменить 115% дополнительных пошлин.
Таким образом, Вашингтон снизит тарифы на китайские товары со 145 до 30%, а Пекин на американские — со 125 до 10%.
Действовать торговый режим будет 90 дней с 14 мая.
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ЭкономикаКитайСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортBoeing
 
 
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