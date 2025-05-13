Рейтинг@Mail.ru
Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 13.05.2025 (обновлено: 18:01 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/biznes-2016733502.html
Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня, заявил Путин
Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2025
Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня, заявил Путин
Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня - и в патриотическом, и в социальном плане, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:52:00+03:00
2025-05-13T18:01:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
деловая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016724519_0:133:3007:1824_1920x0_80_0_0_1a4d9c86e572a33d44039ceb01f366a4.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня - и в патриотическом, и в социальном плане, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим, что бизнес наш, особенно в последние годы, выстроен и патриотически, и в социальном плане, так отвечает темам сегодняшнего дня. Здесь, конечно, нельзя допустить каких-то дисбалансов", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
https://ria.ru/20250513/putin-2016693160.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016724519_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_a50abd121c97f8e749c10af388a2b869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия
Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня, заявил Путин

Путин: бизнес России отвечает требованиям в патриотическом и социальном плане

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации Деловая Россия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня - и в патриотическом, и в социальном плане, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы видим, что бизнес наш, особенно в последние годы, выстроен и патриотически, и в социальном плане, так отвечает темам сегодняшнего дня. Здесь, конечно, нельзя допустить каких-то дисбалансов", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Путин принимает участие в XX съезде Деловой России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Экономика России развивается благодаря бизнесу, заявил Путин
Вчера, 15:24
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДеловая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала