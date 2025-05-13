https://ria.ru/20250513/biznes-2016733502.html
Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня, заявил Путин
Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2025
Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня, заявил Путин
Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня - и в патриотическом, и в социальном плане, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:52:00+03:00
2025-05-13T17:52:00+03:00
2025-05-13T18:01:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня - и в патриотическом, и в социальном плане, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим, что бизнес наш, особенно в последние годы, выстроен и патриотически, и в социальном плане, так отвечает темам сегодняшнего дня. Здесь, конечно, нельзя допустить каких-то дисбалансов", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
https://ria.ru/20250513/putin-2016693160.html
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экономика, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Деловая Россия
Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня, заявил Путин
Путин: бизнес России отвечает требованиям в патриотическом и социальном плане