https://ria.ru/20250513/biznes-2016733502.html

Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня, заявил Путин

Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2025

Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня, заявил Путин

Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня - и в патриотическом, и в социальном плане, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T17:52:00+03:00

2025-05-13T17:52:00+03:00

2025-05-13T18:01:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

деловая россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский бизнес отвечает требованиям сегодняшнего дня - и в патриотическом, и в социальном плане, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим, что бизнес наш, особенно в последние годы, выстроен и патриотически, и в социальном плане, так отвечает темам сегодняшнего дня. Здесь, конечно, нельзя допустить каких-то дисбалансов", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

https://ria.ru/20250513/putin-2016693160.html

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2025

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экономика, россия, владимир путин, деловая россия