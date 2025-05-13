https://ria.ru/20250513/biznes-2016588362.html

Российские компании стали реже привлекать долгосрочное финансирование

Российские компании стали реже привлекать долгосрочное финансирование - РИА Новости, 13.05.2025

Российские компании стали реже привлекать долгосрочное финансирование

Российские быстрорастущие компании заметно реже по сравнению с остальным миром привлекают долгосрочное финансирование: дефицит заемных средств для их развития... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T00:11:00+03:00

2025-05-13T00:11:00+03:00

2025-05-13T00:11:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские быстрорастущие компании заметно реже по сравнению с остальным миром привлекают долгосрочное финансирование: дефицит заемных средств для их развития тормозит развитие экономики, говорится в докладе консалтинговой компании "Яков и Партнёры" и общественной организации "Деловая Россия", с текстом которого ознакомилось РИА Новости. "Анализ показал, что российские компании привлекают в 5–38 раз меньше долгосрочного финансирования, чем их международные аналоги. В условиях высоких процентных ставок эта тенденция становится критическим фактором, ограничивающим масштабирование бизнеса", - сказано в докладе. Наиболее остро нехватка долгового финансирования проявляется в сегментах МСП и МСП+. При выручке до 5-10 миллиардов рублей (в зависимости от отрасли) привлечение долгового финансирования практически невозможно. После преодоления этого порога возможность получить кредит значительно возрастает, однако во всех отраслях она все равно остается как минимум на 10% ниже, чем у крупного бизнеса в России, признают эксперты. "Хронический дефицит финансирования вынуждает компании переходить к бизнес-моделям, не предполагающим заемных средств. Это может быть оправдано с точки зрения отдельных предприятий, но в масштабах страны приводит к упущенным возможностям роста в отраслях, где инвестиции и оборотное финансирование критически важны, например в промышленности, строительстве и инфраструктурных проектах. С учетом текущей высокой стоимости капитала проблема достигла предела: многие компании вынуждены откладывать или отменять инвестиционные проекты, требующие заемного финансирования", - подчеркнул партнер "Яков и Партнёры" Егор Беспятов. В исследовании под быстрорастущими компаниями понимаются организации, которые в начальный год анализа имели выручку от 1 до 100 миллиардов рублей и в течение последующих пяти лет демонстрировали темпы роста выручки, превышающие инфляцию более чем на 20% не менее чем в четырех годах из пяти. Эти компании являются достаточно крупными, чтобы вносить ощутимый вклад в развитие экономики, но еще не достигли таких масштабов, при которых их потенциал роста оказался бы исчерпан.

https://ria.ru/20250507/kredit-2015453472.html

https://realty.ria.ru/20250418/biznesmen-2011969660.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия