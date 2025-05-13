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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 13.05.2025
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:15:00+03:00
2025-05-13T15:15:00+03:00
2025-05-13T15:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "Около 13.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью