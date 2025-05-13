https://ria.ru/20250513/bespilotnik-2016691019.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 13.05.2025

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:15:00+03:00

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белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "Около 13.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250510/proryv-2016200519.html

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