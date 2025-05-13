https://ria.ru/20250513/bespilotnik-2016648767.html
В ЛНР при атаке беспилотника ВСУ погибли двое сотрудников МЧС
В ЛНР при атаке беспилотника ВСУ погибли двое сотрудников МЧС - РИА Новости, 13.05.2025
В ЛНР при атаке беспилотника ВСУ погибли двое сотрудников МЧС
Двое сотрудников главного управления МЧС России по ЛНР погибли при атаке беспилотника ВСУ самолетного типа, еще двое госпитализированы в больницу, рассказали... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:53:00+03:00
2025-05-13T11:53:00+03:00
2025-05-13T13:31:00+03:00
луганская народная республика
здоровье - общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Двое сотрудников главного управления МЧС России по ЛНР погибли при атаке беспилотника ВСУ самолетного типа, еще двое госпитализированы в больницу, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Сегодня при исполнении служебного долга трагически погибли сотрудники главного управления МЧС России по ЛНР - заместитель начальника службы пожаротушения - начальник дежурной смены Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко", - говорится в сообщении.По данным ведомства, утром во вторник беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. Пожарно-спасательные подразделения МЧС незамедлительно выехали на тушение пожара."Когда огнеборцы приступили к работе, произошел повторный удар БПЛА самолетного типа. В результате целенаправленного удара по пожарному расчету погибло два сотрудника спасательного ведомства, двое госпитализированы в Луганскую больницу, еще тринадцать сотрудников находятся на амбулаторном лечении", - информирует МЧС РФ.Майор внутренней службы Михаил Пронько прослужил в системе министерства 18 лет. За годы службы неоднократно отмечался ведомственными наградами. У него остались двое детей. Старший сержант внутренней службы Дмитрий Савенко пришел на службу в чрезвычайное ведомство 5 лет назад. Зарекомендовал себя профессионалом своего дела и отважным человеком. У него осталась пожилая мама."На счету погибших огнеборцев множество спасенных жизней и ликвидированных пожаров. Они ежедневно сталкивались с высокой опасностью, продолжая выполнять свой долг до последней минуты", - резюмирует МЧС РФ.
https://ria.ru/20250512/kherson-2016452415.html
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Последствия удара беспилотника ВСУ по асфальтобетонному заводу в Луганске
Видео РИА Новости с места удара украинских беспилотников по асфальтобетонному заводу в Луганске. В результате этого удара погибли двое сотрудников МЧС, двое госпитализированы в больницу, еще 13 находятся на амбулаторном лечении.
2025-05-13T11:53
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луганская народная республика, здоровье - общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганск, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Здоровье - Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Луганск, Вооруженные силы Украины
В ЛНР при атаке беспилотника ВСУ погибли двое сотрудников МЧС
В ЛНР при атаке беспилотника ВСУ погибли 2 сотрудников МЧС, 2 госпитализированы