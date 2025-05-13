https://ria.ru/20250513/bespilotnik-2016648767.html

В ЛНР при атаке беспилотника ВСУ погибли двое сотрудников МЧС

В ЛНР при атаке беспилотника ВСУ погибли двое сотрудников МЧС - РИА Новости, 13.05.2025

В ЛНР при атаке беспилотника ВСУ погибли двое сотрудников МЧС

Двое сотрудников главного управления МЧС России по ЛНР погибли при атаке беспилотника ВСУ самолетного типа, еще двое госпитализированы в больницу, рассказали... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:53:00+03:00

2025-05-13T11:53:00+03:00

2025-05-13T13:31:00+03:00

луганская народная республика

здоровье - общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

луганск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Двое сотрудников главного управления МЧС России по ЛНР погибли при атаке беспилотника ВСУ самолетного типа, еще двое госпитализированы в больницу, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Сегодня при исполнении служебного долга трагически погибли сотрудники главного управления МЧС России по ЛНР - заместитель начальника службы пожаротушения - начальник дежурной смены Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко", - говорится в сообщении.По данным ведомства, утром во вторник беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. Пожарно-спасательные подразделения МЧС незамедлительно выехали на тушение пожара."Когда огнеборцы приступили к работе, произошел повторный удар БПЛА самолетного типа. В результате целенаправленного удара по пожарному расчету погибло два сотрудника спасательного ведомства, двое госпитализированы в Луганскую больницу, еще тринадцать сотрудников находятся на амбулаторном лечении", - информирует МЧС РФ.Майор внутренней службы Михаил Пронько прослужил в системе министерства 18 лет. За годы службы неоднократно отмечался ведомственными наградами. У него остались двое детей. Старший сержант внутренней службы Дмитрий Савенко пришел на службу в чрезвычайное ведомство 5 лет назад. Зарекомендовал себя профессионалом своего дела и отважным человеком. У него осталась пожилая мама."На счету погибших огнеборцев множество спасенных жизней и ликвидированных пожаров. Они ежедневно сталкивались с высокой опасностью, продолжая выполнять свой долг до последней минуты", - резюмирует МЧС РФ.

https://ria.ru/20250512/kherson-2016452415.html

https://ria.ru/20250513/obstrely-2016609035.html

луганская народная республика

россия

луганск

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Последствия удара беспилотника ВСУ по асфальтобетонному заводу в Луганске Видео РИА Новости с места удара украинских беспилотников по асфальтобетонному заводу в Луганске. В результате этого удара погибли двое сотрудников МЧС, двое госпитализированы в больницу, еще 13 находятся на амбулаторном лечении. 2025-05-13T11:53 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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луганская народная республика, здоровье - общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганск, вооруженные силы украины