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Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 13.05.2025

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Ночью силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T08:33:00+03:00

2025-05-13T08:33:00+03:00

2025-05-13T08:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ночью силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "В течение прошедшей ночи силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа", - написал Богомаз. Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на местах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф