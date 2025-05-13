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Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:33 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/bespilotnik-2016614443.html
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 13.05.2025
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Ночью силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T08:33:00+03:00
2025-05-13T08:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ночью силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "В течение прошедшей ночи силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа", - написал Богомаз. Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на местах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Богомаз: силы ПВО ночью уничтожили беспилотник над Брянской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ночью силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"В течение прошедшей ночи силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа", - написал Богомаз.
Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на местах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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