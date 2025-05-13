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Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 13.05.2025
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Ночью силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T08:33:00+03:00
2025-05-13T08:33:00+03:00
2025-05-13T08:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ночью силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "В течение прошедшей ночи силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа", - написал Богомаз. Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на местах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Богомаз: силы ПВО ночью уничтожили беспилотник над Брянской областью