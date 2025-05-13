https://ria.ru/20250513/bayden-2016671050.html

СМИ: команда Байдена хотела посадить его в инвалидное кресло

СМИ: команда Байдена хотела посадить его в инвалидное кресло - РИА Новости, 13.05.2025

СМИ: команда Байдена хотела посадить его в инвалидное кресло

Помощники экс-президента США Джо Байдена обсуждали возможность пересадить его в инвалидное кресло в случае переизбрания на фоне связанного с его возрастом... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T13:54:00+03:00

2025-05-13T13:54:00+03:00

2025-05-13T13:56:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Помощники экс-президента США Джо Байдена обсуждали возможность пересадить его в инвалидное кресло в случае переизбрания на фоне связанного с его возрастом ухудшения здоровья, сообщает портал Axios со ссылкой на еще не изданную книгу журналистов Джейка Таппера и Алекса Томпсона под названием "Первородный грех: деградация президента Байдена, ее сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова", которая оказалась в распоряжении портала. По данным портала, книга основана на интервью с более чем 200 политиками, в основном демократами, знакомыми с событиями последних двух лет президентства Байдена. Отмечается, что Белый дом на фоне предвыборной гонки стремился скрыть проблемы Байдена, в том числе возрастную деградацию его позвоночника, "подвергая риску его же здоровье". "Ухудшение физического состояния Байдена, особенно заметного по его шаткой походке, настолько усугубилось, что начались внутренние обсуждения, чтобы посадить президента в инвалидное кресло, но это можно было сделать только после проведения выборов", - приводит Axios цитату из книги. Помощники Байдена полагали, что его передвижение на инвалидном кресле могло плохо сказаться на результатах предвыборной компании, говорится в публикации. Кроме того, согласно другой цитате из книги, которую приводит портал, лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор считал, что инвалидное кресло могло понадобиться президенту и в случае очередного неудачного падения, чтобы восстановиться. Состояние здоровья Байдена и его работоспособность подвергались сомнениям в ходе его президентского срока, поскольку он был на тот момент, в возрасте 81 года, старейшим среди американских лидеров (теперь таковым считается Дональд Трамп), несколько раз публично терял равновесие, путал стороны, допускал оговорки, часто нелепые. В ходе расследования нарушений при хранении Байденом секретных документов прокурор по делу описал тогдашнего американского лидера "пожилым мужчиной с добрыми намерениями и проблемами с памятью", сообщив, что на допросе он забывал даже важные семейные даты. В июле 2024 года, после неудачных дебатов с Дональдом Трампом, Джо Байден объявил о своем решении отказаться от президентской гонки. Вместо себя Байден выдвинул кандидатом в президенты от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

https://ria.ru/20250513/pomoschniki-2016602779.html

https://ria.ru/20250509/bajden-2016108395.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис