СМИ: команда Байдена хотела посадить его в инвалидное кресло
Axios: команда Байдена хотела посадить его в кресло инвалида при переизбрании
© AP Photo / Andrew HarnikЭкс-президент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Экс-президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Помощники экс-президента США Джо Байдена обсуждали возможность пересадить его в инвалидное кресло в случае переизбрания на фоне связанного с его возрастом ухудшения здоровья, сообщает портал Axios со ссылкой на еще не изданную книгу журналистов Джейка Таппера и Алекса Томпсона под названием "Первородный грех: деградация президента Байдена, ее сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова", которая оказалась в распоряжении портала.
По данным портала, книга основана на интервью с более чем 200 политиками, в основном демократами, знакомыми с событиями последних двух лет президентства Байдена. Отмечается, что Белый дом на фоне предвыборной гонки стремился скрыть проблемы Байдена, в том числе возрастную деградацию его позвоночника, "подвергая риску его же здоровье".
"Ухудшение физического состояния Байдена, особенно заметного по его шаткой походке, настолько усугубилось, что начались внутренние обсуждения, чтобы посадить президента в инвалидное кресло, но это можно было сделать только после проведения выборов", - приводит Axios цитату из книги.
Помощники Байдена полагали, что его передвижение на инвалидном кресле могло плохо сказаться на результатах предвыборной компании, говорится в публикации.
Кроме того, согласно другой цитате из книги, которую приводит портал, лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор считал, что инвалидное кресло могло понадобиться президенту и в случае очередного неудачного падения, чтобы восстановиться.
Состояние здоровья Байдена и его работоспособность подвергались сомнениям в ходе его президентского срока, поскольку он был на тот момент, в возрасте 81 года, старейшим среди американских лидеров (теперь таковым считается Дональд Трамп), несколько раз публично терял равновесие, путал стороны, допускал оговорки, часто нелепые. В ходе расследования нарушений при хранении Байденом секретных документов прокурор по делу описал тогдашнего американского лидера "пожилым мужчиной с добрыми намерениями и проблемами с памятью", сообщив, что на допросе он забывал даже важные семейные даты.
В июле 2024 года, после неудачных дебатов с Дональдом Трампом, Джо Байден объявил о своем решении отказаться от президентской гонки. Вместо себя Байден выдвинул кандидатом в президенты от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.