https://ria.ru/20250513/bastrykin-2016772875.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения мужчины в Пензе

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения мужчины в Пензе - РИА Новости, 13.05.2025

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения мужчины в Пензе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению о избиении группой мужчин жителя Пензы, в результате... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T23:55:00+03:00

2025-05-13T23:55:00+03:00

2025-05-13T23:55:00+03:00

происшествия

россия

пенза

пензенская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению о избиении группой мужчин жителя Пензы, в результате чего пострадавшему потребовалась медицинская помощь, сообщает ведомство. "В социальных медиа сообщается, что в городе Пензе группа мужчин избила местного жителя, после чего последнему потребовалась медицинская помощь. Также сообщается, что сотрудники органов внутренних дел не принимали должных мер по установлению лиц, причастных к противоправным действиям. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской области проводится процессуальная проверка (статья 213 УК РФ). Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Пензенской области Игнатенкову В.В. возбудить уголовное дело и представить доклад по доводам публикации", - говорится в сообщении Telegram-канала СК РФ. Управление МВД по региону сообщает, что в настоящее время полиция выясняет все обстоятельства избиения местного жителя возле бара. "В ходе мониторинга сети интернет выявлена информация о том, что у бара "Мел" неизвестные лица нанесли телесные повреждения мужчине. По данной публикации поясняем: 10 мая в отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе от бригады скорой помощи поступило сообщение о том, что к ним обратился гражданин, которому были нанесены телесные повреждения на улице Ленина города Пензы. Данная информация была зарегистрирована в книге учёта сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях", - говорится в Telegram-канале управления.

https://ria.ru/20250512/proverki--2016468313.html

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пенза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, пенза, пензенская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)