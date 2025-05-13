https://ria.ru/20250513/bar-2016691258.html

В Перми хотят закрыть бар, возле которого нашли мертвую девушку

В Перми хотят закрыть бар, возле которого нашли мертвую девушку - РИА Новости, 13.05.2025

В Перми хотят закрыть бар, возле которого нашли мертвую девушку

Работу пермского бара "Пиво.Мясо", возле которого на заборе нашли тело девушки, планируется приостановить, в заведении общепита выявлено множество нарушений,... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:17:00+03:00

2025-05-13T15:17:00+03:00

2025-05-13T15:17:00+03:00

кировский район

пермь

пермский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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ПЕРМЬ, 13 мая - РИА Новости. Работу пермского бара "Пиво.Мясо", возле которого на заборе нашли тело девушки, планируется приостановить, в заведении общепита выявлено множество нарушений, следует из сообщения краевого Роспотребнадзора. В выходные на острых пиках забора возле бара в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 18-летней девушки. В ситуации разбираются силовики. Предварительно установлено, что вечером 10 мая юная гостья развлекательного заведения находилась в сильной степени опьянения. Она попыталась перелезть через забор, но сорвалась: конец пикообразного прута попал ей в область сердца. Эксперты не нашли на теле погибшей следов насилия. Сотрудники местного Роспотребнадзора также проверили работу бара и нашли множество нарушений санитарных правил. Так, некоторые сотрудники работали без медкнижек и не соблюдали правила личной гигиены, точка не имела исправных сетей горячего водоснабжения и вентиляции, помещения были грязными и с дефектами, на предприятии не соблюдалась поточность технологических процессов, продукты хранились без маркировки. "В целях предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан специалистами управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в отношении ИП Гусейнова М.М.о. составлен протокол о временном запрете деятельности по оказанию услуги общественного питания в кафе "Пиво.Мясо", - говорится в сообщении. Уточняется, что материалы дела для решения вопроса о назначении административного наказания в виде приостановления деятельности направлены в Кировский районный суд. В судебном органе РИА Новости пояснили, что пока документы не поступили.

https://ria.ru/20250511/dtp-2016329634.html

https://ria.ru/20250504/dtp-2014894619.html

кировский район

пермь

пермский край

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кировский район, пермь, пермский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество