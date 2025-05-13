Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае ограничили движение машин из-за выхода воды на дорогу - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:06 13.05.2025 (обновлено: 08:07 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/avto--2016612221.html
В Красноярском крае ограничили движение машин из-за выхода воды на дорогу
В Красноярском крае ограничили движение машин из-за выхода воды на дорогу - РИА Новости, 13.05.2025
В Красноярском крае ограничили движение машин из-за выхода воды на дорогу
Движение легковых автомобилей и автобусов ограничено на участке трассы в Курагинском районе Красноярского края из-за выхода воды на проезжую часть, сообщает... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T08:06:00+03:00
2025-05-13T08:07:00+03:00
красноярский край
курагинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797508118_0:52:3457:1997_1920x0_80_0_0_f1729540f9d1af5d7c7592c5720e10cf.jpg
КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. Движение легковых автомобилей и автобусов ограничено на участке трассы в Курагинском районе Красноярского края из-за выхода воды на проезжую часть, сообщает краевой главк МЧС в Telegram-канале. "В результате повышения уровня воды на реке Казыр в 10 километрах от населенного пункта Жербатиха произошел перелив на 28 километре автодороги регионального значения Р-01 "Курагино–Черемшанка". Глубина перелива 40 сантиметров, ограничен проезд для легкового транспорта и автобусов", - говорится в сообщении. Отмечается, что проезд на высокопроходимом транспорте возможен.
https://ria.ru/20250509/ishim-2016096302.html
красноярский край
курагинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797508118_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_9f9566808db6897158be4024c5e89554.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, курагинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Красноярский край, Курагинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Красноярском крае ограничили движение машин из-за выхода воды на дорогу

МЧС: движение авто ограничено на трассе в Красноярском крае из-за перелива

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Красноярск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. Движение легковых автомобилей и автобусов ограничено на участке трассы в Курагинском районе Красноярского края из-за выхода воды на проезжую часть, сообщает краевой главк МЧС в Telegram-канале.
"В результате повышения уровня воды на реке Казыр в 10 километрах от населенного пункта Жербатиха произошел перелив на 28 километре автодороги регионального значения Р-01 "Курагино–Черемшанка". Глубина перелива 40 сантиметров, ограничен проезд для легкового транспорта и автобусов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проезд на высокопроходимом транспорте возможен.
Вода в реке Ишим превысила опасную отметку - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе превысил опасную отметку на 82 см
9 мая, 18:30
 
Красноярский крайКурагинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала