https://ria.ru/20250513/avto--2016612221.html

В Красноярском крае ограничили движение машин из-за выхода воды на дорогу

В Красноярском крае ограничили движение машин из-за выхода воды на дорогу - РИА Новости, 13.05.2025

В Красноярском крае ограничили движение машин из-за выхода воды на дорогу

Движение легковых автомобилей и автобусов ограничено на участке трассы в Курагинском районе Красноярского края из-за выхода воды на проезжую часть, сообщает... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T08:06:00+03:00

2025-05-13T08:06:00+03:00

2025-05-13T08:07:00+03:00

красноярский край

курагинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. Движение легковых автомобилей и автобусов ограничено на участке трассы в Курагинском районе Красноярского края из-за выхода воды на проезжую часть, сообщает краевой главк МЧС в Telegram-канале. "В результате повышения уровня воды на реке Казыр в 10 километрах от населенного пункта Жербатиха произошел перелив на 28 километре автодороги регионального значения Р-01 "Курагино–Черемшанка". Глубина перелива 40 сантиметров, ограничен проезд для легкового транспорта и автобусов", - говорится в сообщении. Отмечается, что проезд на высокопроходимом транспорте возможен.

https://ria.ru/20250509/ishim-2016096302.html

красноярский край

курагинский район

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красноярский край, курагинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество