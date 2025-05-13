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В Красноярском крае ограничили движение машин из-за выхода воды на дорогу
В Красноярском крае ограничили движение машин из-за выхода воды на дорогу - РИА Новости, 13.05.2025
В Красноярском крае ограничили движение машин из-за выхода воды на дорогу
Движение легковых автомобилей и автобусов ограничено на участке трассы в Курагинском районе Красноярского края из-за выхода воды на проезжую часть, сообщает... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T08:06:00+03:00
2025-05-13T08:06:00+03:00
2025-05-13T08:07:00+03:00
красноярский край
курагинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. Движение легковых автомобилей и автобусов ограничено на участке трассы в Курагинском районе Красноярского края из-за выхода воды на проезжую часть, сообщает краевой главк МЧС в Telegram-канале. "В результате повышения уровня воды на реке Казыр в 10 километрах от населенного пункта Жербатиха произошел перелив на 28 километре автодороги регионального значения Р-01 "Курагино–Черемшанка". Глубина перелива 40 сантиметров, ограничен проезд для легкового транспорта и автобусов", - говорится в сообщении. Отмечается, что проезд на высокопроходимом транспорте возможен.
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красноярский край
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красноярский край, курагинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Красноярский край, Курагинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Красноярском крае ограничили движение машин из-за выхода воды на дорогу
МЧС: движение авто ограничено на трассе в Красноярском крае из-за перелива