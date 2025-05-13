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Израиль атаковал боевиков "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 13.05.2025
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18:51 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/armija-2016742332.html
Израиль атаковал боевиков "Хезболлы" на юге Ливана
Израиль атаковал боевиков "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 13.05.2025
Израиль атаковал боевиков "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала боевиков шиитского ливанского движения "Хезболла", которые действовали на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T18:51:00+03:00
2025-05-13T18:51:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала боевиков шиитского ливанского движения "Хезболла", которые действовали на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Сегодня (во вторник - ред.) в районе хребта Бофорт на юге Ливана (израильский – ред.) БПЛА атаковал боевика террористической организации "Хезболла"… Кроме того, (израильский – ред.) БПЛА атаковал еще одного террориста "Хезболла" в районе Хулы на юге Ливана", - говорится в сообщении. Израильские силы продолжают наносить удары по территории Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое с движением "Хезболла" в ноябре прошлого года. Согласно договоренностям, Армия обороны Израиля должна была вывести свои подразделения к 26 января, однако этого не произошло. На пяти позициях вдоль границы на ливанской территории по-прежнему остаются израильские военные. Соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, было достигнуто после более года боевых действий, начавшихся в октябре 2023 года, когда "Хезболла" активизировала фронт на границе с Израилем в поддержку сектора Газа. Впоследствии срок вывода войск был продлен до 18 февраля 2025 года. Несмотря на формальное перемирие, израильская армия регулярно наносит удары по разным районам Ливана, включая пригород Бейрута, заявляя, что таким образом устраняет угрозы собственной безопасности, поступающие со стороны "Хезболла".
https://ria.ru/20250506/livan-2015175124.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла
Израиль атаковал боевиков "Хезболлы" на юге Ливана

ЦАХАЛ атаковала боевиков шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана

© Фото : DennixoЛивия
Ливия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : Dennixo
Ливия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала боевиков шиитского ливанского движения "Хезболла", которые действовали на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"Сегодня (во вторник - ред.) в районе хребта Бофорт на юге Ливана (израильский – ред.) БПЛА атаковал боевика террористической организации "Хезболла"… Кроме того, (израильский – ред.) БПЛА атаковал еще одного террориста "Хезболла" в районе Хулы на юге Ливана", - говорится в сообщении.
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Израильские силы продолжают наносить удары по территории Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое с движением "Хезболла" в ноябре прошлого года. Согласно договоренностям, Армия обороны Израиля должна была вывести свои подразделения к 26 января, однако этого не произошло. На пяти позициях вдоль границы на ливанской территории по-прежнему остаются израильские военные.
Соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, было достигнуто после более года боевых действий, начавшихся в октябре 2023 года, когда "Хезболла" активизировала фронт на границе с Израилем в поддержку сектора Газа. Впоследствии срок вывода войск был продлен до 18 февраля 2025 года. Несмотря на формальное перемирие, израильская армия регулярно наносит удары по разным районам Ливана, включая пригород Бейрута, заявляя, что таким образом устраняет угрозы собственной безопасности, поступающие со стороны "Хезболла".
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