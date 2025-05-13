https://ria.ru/20250513/arest-2016622051.html

Крупнейшему красноярскому застройщику продлили арест

Крупнейшему красноярскому застройщику продлили арест - РИА Новости, 13.05.2025

Крупнейшему красноярскому застройщику продлили арест

Владельцу крупнейшей в Красноярске строительной компании "Сибиряк" Владимиру Егорову, обвиняемому в мошенничестве, продлили арест до 18 июля, сообщает... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T09:35:00+03:00

2025-05-13T09:35:00+03:00

2025-05-13T09:36:00+03:00

красноярск

россия

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КРАСНОЯРСК, 13 мая – РИА Новости. Владельцу крупнейшей в Красноярске строительной компании "Сибиряк" Владимиру Егорову, обвиняемому в мошенничестве, продлили арест до 18 июля, сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов. "Железнодорожным районным судом Красноярска президенту группы компаний "Сибиряк" Егорову, обвиняемому в хищении около 71 миллиона рублей при строительстве развязки на Северном шоссе (ч. 4 ст. 159 УК РФ), продлена мера пресечения в виде заключения под стражу по 18 июля включительно", - говорится в сообщении. Владимиру Егорову вменяют три эпизода мошенничества. По данным регионального СК, первый касается строительства автомобильной развязки на Северном шоссе в Красноярске, на котором он и экс-руководитель МКУ "Управление капитального строительства", по версии следствия, похитили из бюджета более 71 миллиона рублей. Второй, о котором СК сообщал еще в мае 2023 года, касается хищения 391 миллиона рублей при строительстве школы. В январе 2025 года региональное управление СК РФ сообщило, что против Егорова возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, при строительстве 14 панельных пятиэтажных домов в Лесосибирске он похитил 163 миллиона рублей бюджетных средств. Под стражу Егоров был заключен 20 ноября 2024 года. У него в ходе обысков изъяли около 5 миллионов рублей, более 100 тысяч долларов, около 3 тысяч евро, два автомобиля, несколько небольших слитков золота и компьютерную технику.

https://realty.ria.ru/20250410/eks-deputat-2010460374.html

https://realty.ria.ru/20241228/moratoriy-1991885176.html

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красноярск, россия, лесосибирск, следственный комитет россии (ск рф), обманутые дольщики в россии, общество