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Крупнейшему красноярскому застройщику продлили арест - РИА Новости, 13.05.2025
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09:35 13.05.2025 (обновлено: 09:36 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/arest-2016622051.html
Крупнейшему красноярскому застройщику продлили арест
Крупнейшему красноярскому застройщику продлили арест - РИА Новости, 13.05.2025
Крупнейшему красноярскому застройщику продлили арест
Владельцу крупнейшей в Красноярске строительной компании "Сибиряк" Владимиру Егорову, обвиняемому в мошенничестве, продлили арест до 18 июля, сообщает... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T09:35:00+03:00
2025-05-13T09:36:00+03:00
красноярск
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лесосибирск
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КРАСНОЯРСК, 13 мая – РИА Новости. Владельцу крупнейшей в Красноярске строительной компании "Сибиряк" Владимиру Егорову, обвиняемому в мошенничестве, продлили арест до 18 июля, сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов. "Железнодорожным районным судом Красноярска президенту группы компаний "Сибиряк" Егорову, обвиняемому в хищении около 71 миллиона рублей при строительстве развязки на Северном шоссе (ч. 4 ст. 159 УК РФ), продлена мера пресечения в виде заключения под стражу по 18 июля включительно", - говорится в сообщении. Владимиру Егорову вменяют три эпизода мошенничества. По данным регионального СК, первый касается строительства автомобильной развязки на Северном шоссе в Красноярске, на котором он и экс-руководитель МКУ "Управление капитального строительства", по версии следствия, похитили из бюджета более 71 миллиона рублей. Второй, о котором СК сообщал еще в мае 2023 года, касается хищения 391 миллиона рублей при строительстве школы. В январе 2025 года региональное управление СК РФ сообщило, что против Егорова возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, при строительстве 14 панельных пятиэтажных домов в Лесосибирске он похитил 163 миллиона рублей бюджетных средств. Под стражу Егоров был заключен 20 ноября 2024 года. У него в ходе обысков изъяли около 5 миллионов рублей, более 100 тысяч долларов, около 3 тысяч евро, два автомобиля, несколько небольших слитков золота и компьютерную технику.
https://realty.ria.ru/20250410/eks-deputat-2010460374.html
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красноярск, россия, лесосибирск, следственный комитет россии (ск рф), обманутые дольщики в россии, общество
Красноярск, Россия, Лесосибирск, Следственный комитет России (СК РФ), Обманутые дольщики в России, Общество
Крупнейшему красноярскому застройщику продлили арест

Владельцу красноярской строительной компании "Сибиряк" Егорову продлили арест

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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КРАСНОЯРСК, 13 мая – РИА Новости. Владельцу крупнейшей в Красноярске строительной компании "Сибиряк" Владимиру Егорову, обвиняемому в мошенничестве, продлили арест до 18 июля, сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов.
"Железнодорожным районным судом Красноярска президенту группы компаний "Сибиряк" Егорову, обвиняемому в хищении около 71 миллиона рублей при строительстве развязки на Северном шоссе (ч. 4 ст. 159 УК РФ), продлена мера пресечения в виде заключения под стражу по 18 июля включительно", - говорится в сообщении.
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Владимиру Егорову вменяют три эпизода мошенничества. По данным регионального СК, первый касается строительства автомобильной развязки на Северном шоссе в Красноярске, на котором он и экс-руководитель МКУ "Управление капитального строительства", по версии следствия, похитили из бюджета более 71 миллиона рублей. Второй, о котором СК сообщал еще в мае 2023 года, касается хищения 391 миллиона рублей при строительстве школы. В январе 2025 года региональное управление СК РФ сообщило, что против Егорова возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, при строительстве 14 панельных пятиэтажных домов в Лесосибирске он похитил 163 миллиона рублей бюджетных средств.
Под стражу Егоров был заключен 20 ноября 2024 года. У него в ходе обысков изъяли около 5 миллионов рублей, более 100 тысяч долларов, около 3 тысяч евро, два автомобиля, несколько небольших слитков золота и компьютерную технику.
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КрасноярскРоссияЛесосибирскСледственный комитет России (СК РФ)Обманутые дольщики в РоссииОбщество
 
 
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