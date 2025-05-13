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В Кемерово арестовали мужчину, демонстрировавшего нацистскую символику - РИА Новости, 13.05.2025
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07:47 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/arest-2016611560.html
В Кемерово арестовали мужчину, демонстрировавшего нацистскую символику
В Кемерово арестовали мужчину, демонстрировавшего нацистскую символику - РИА Новости, 13.05.2025
В Кемерово арестовали мужчину, демонстрировавшего нацистскую символику
Жителя города Кемерово, демонстрировавшего нацистскую символику в одном из парков города, арестовали на 7 суток, сообщает объединенный пресс-центр судов... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T07:47:00+03:00
2025-05-13T07:47:00+03:00
кемерово
пруссия
германия
адольф гитлер
происшествия
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КЕМЕРОВО, 13 мая – РИА Новости. Жителя города Кемерово, демонстрировавшего нацистскую символику в одном из парков города, арестовали на 7 суток, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. Восьмого мая кемеровчанин, находясь в одном из городских парков, публично демонстрировал посетителям парка нацистскую символику. "Будучи одетым в коричневый пиджак и черные брюки, при этом на левой руке имел прямоугольный шеврон красного цвета с синим крестом и белой каймой, на груди справа находился нагрудный знак люфтваффе ВВС 3 рейха (орел с расправленными крыльями), под данным знаком находился орден железного креста (традиционная награда в Пруссии и Германии (Германской империи 3 рейха), которые до степени смешения сходны с образом нацистского лидера – Адольфа Гитлера и членов нацистской партии НСДАП", – сообщает пресс-центр. В судебном заседании мужчина пояснил, что указанные вещи и атрибутику он приобрел в интернете, и носил их, несмотря на то, что понимал, что граждане могут его вид воспринять как демонстрацию нацисткой символики. "Суд признал жителя областного центра виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.3 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток с конфискацией предметов правонарушения (орла с расправленными крыльями, железного креста, прямоугольного шеврона красного цвета с синим крестом, окаймленный белой полосой)", – сообщили в пресс-центре.
https://ria.ru/20250512/shtraf-2016403906.html
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кемерово, пруссия, германия, адольф гитлер, происшествия
Кемерово, Пруссия, Германия, Адольф Гитлер, Происшествия
В Кемерово арестовали мужчину, демонстрировавшего нацистскую символику

Жителя Кузбасса арестовали на семь суток за демонстрацию нацистской символики

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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КЕМЕРОВО, 13 мая – РИА Новости. Жителя города Кемерово, демонстрировавшего нацистскую символику в одном из парков города, арестовали на 7 суток, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
Восьмого мая кемеровчанин, находясь в одном из городских парков, публично демонстрировал посетителям парка нацистскую символику.
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"Будучи одетым в коричневый пиджак и черные брюки, при этом на левой руке имел прямоугольный шеврон красного цвета с синим крестом и белой каймой, на груди справа находился нагрудный знак люфтваффе ВВС 3 рейха (орел с расправленными крыльями), под данным знаком находился орден железного креста (традиционная награда в Пруссии и Германии (Германской империи 3 рейха), которые до степени смешения сходны с образом нацистского лидера – Адольфа Гитлера и членов нацистской партии НСДАП", – сообщает пресс-центр.
В судебном заседании мужчина пояснил, что указанные вещи и атрибутику он приобрел в интернете, и носил их, несмотря на то, что понимал, что граждане могут его вид воспринять как демонстрацию нацисткой символики.
"Суд признал жителя областного центра виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.3 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток с конфискацией предметов правонарушения (орла с расправленными крыльями, железного креста, прямоугольного шеврона красного цвета с синим крестом, окаймленный белой полосой)", – сообщили в пресс-центре.
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