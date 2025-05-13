https://ria.ru/20250513/arest-2016611560.html

В Кемерово арестовали мужчину, демонстрировавшего нацистскую символику

В Кемерово арестовали мужчину, демонстрировавшего нацистскую символику - РИА Новости, 13.05.2025

В Кемерово арестовали мужчину, демонстрировавшего нацистскую символику

Жителя города Кемерово, демонстрировавшего нацистскую символику в одном из парков города, арестовали на 7 суток, сообщает объединенный пресс-центр судов... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T07:47:00+03:00

2025-05-13T07:47:00+03:00

2025-05-13T07:47:00+03:00

кемерово

пруссия

германия

адольф гитлер

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg

КЕМЕРОВО, 13 мая – РИА Новости. Жителя города Кемерово, демонстрировавшего нацистскую символику в одном из парков города, арестовали на 7 суток, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. Восьмого мая кемеровчанин, находясь в одном из городских парков, публично демонстрировал посетителям парка нацистскую символику. "Будучи одетым в коричневый пиджак и черные брюки, при этом на левой руке имел прямоугольный шеврон красного цвета с синим крестом и белой каймой, на груди справа находился нагрудный знак люфтваффе ВВС 3 рейха (орел с расправленными крыльями), под данным знаком находился орден железного креста (традиционная награда в Пруссии и Германии (Германской империи 3 рейха), которые до степени смешения сходны с образом нацистского лидера – Адольфа Гитлера и членов нацистской партии НСДАП", – сообщает пресс-центр. В судебном заседании мужчина пояснил, что указанные вещи и атрибутику он приобрел в интернете, и носил их, несмотря на то, что понимал, что граждане могут его вид воспринять как демонстрацию нацисткой символики. "Суд признал жителя областного центра виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.3 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток с конфискацией предметов правонарушения (орла с расправленными крыльями, железного креста, прямоугольного шеврона красного цвета с синим крестом, окаймленный белой полосой)", – сообщили в пресс-центре.

https://ria.ru/20250512/shtraf-2016403906.html

https://ria.ru/20240808/zaderzhanie-1964988072.html

кемерово

пруссия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кемерово, пруссия, германия, адольф гитлер, происшествия