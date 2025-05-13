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Брянскому экс-замгубернатора и его сыну продлили арест

Брянскому экс-замгубернатора и его сыну продлили арест - РИА Новости, 13.05.2025

Брянскому экс-замгубернатора и его сыну продлили арест

Бывшему замгубернатора Брянской области Сергею Тимошенко и его сыну Антону Тимошенко, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере и в посредничестве... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T10:29:00+03:00

2025-05-13T10:29:00+03:00

2025-05-13T10:29:00+03:00

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ТУЛА, 13 мая – РИА Новости. Бывшему замгубернатора Брянской области Сергею Тимошенко и его сыну Антону Тимошенко, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, продлили срок содержания под стражей до 13 июня 2025 года, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в Telegram-канале. "Постановлениями суда срок содержания под стражей в отношении С.М. Тимошенко и А.С. Тимошенко продлен по 13 июня 2025 года", - говорится в сообщении. Сергея Тимошенко задержали в середине марта текущего года. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Его сыну Антону вменяют посредничество в получении взятки. По версии следствия, Сергей Тимошенко курировал в 2019-2021 годах на территории региона строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, которые исполняли эти контракты. В общей сложности замгубернатора, как утверждает следствие, получил более 4 миллионов рублей. Взамен он обещал покровительство этим бизнесменам, а также содействие в заключении ими новых контрактов. Часть взяток, по версии следствия, бывший замгубернатора получал через своего сына, выступавшего в качестве посредника. Как ранее сообщали РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ, экс-замгубернатора получал взятки деньгами, имуществом, услугами и начислениями зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну. Тимошенко получил 650 тысяч рублей и имущества на сумму 770,323 тысячи рублей. Также его обвиняют в получении взятки через сына в виде денег в размере не менее 469,5 тысяч рублей, имущества и оказания услуг на 121,2 тысячи рублей, начислении зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну и получении денег через другого посредника.

https://ria.ru/20250501/vzyatka-2014534461.html

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брянская область, россия, общество