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Брянскому экс-замгубернатора и его сыну продлили арест - РИА Новости, 13.05.2025
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10:29 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/arest--2016631357.html
Брянскому экс-замгубернатора и его сыну продлили арест
Брянскому экс-замгубернатора и его сыну продлили арест - РИА Новости, 13.05.2025
Брянскому экс-замгубернатора и его сыну продлили арест
Бывшему замгубернатора Брянской области Сергею Тимошенко и его сыну Антону Тимошенко, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере и в посредничестве... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T10:29:00+03:00
2025-05-13T10:29:00+03:00
брянская область
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ТУЛА, 13 мая – РИА Новости. Бывшему замгубернатора Брянской области Сергею Тимошенко и его сыну Антону Тимошенко, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, продлили срок содержания под стражей до 13 июня 2025 года, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в Telegram-канале. "Постановлениями суда срок содержания под стражей в отношении С.М. Тимошенко и А.С. Тимошенко продлен по 13 июня 2025 года", - говорится в сообщении. Сергея Тимошенко задержали в середине марта текущего года. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Его сыну Антону вменяют посредничество в получении взятки. По версии следствия, Сергей Тимошенко курировал в 2019-2021 годах на территории региона строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, которые исполняли эти контракты. В общей сложности замгубернатора, как утверждает следствие, получил более 4 миллионов рублей. Взамен он обещал покровительство этим бизнесменам, а также содействие в заключении ими новых контрактов. Часть взяток, по версии следствия, бывший замгубернатора получал через своего сына, выступавшего в качестве посредника. Как ранее сообщали РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ, экс-замгубернатора получал взятки деньгами, имуществом, услугами и начислениями зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну. Тимошенко получил 650 тысяч рублей и имущества на сумму 770,323 тысячи рублей. Также его обвиняют в получении взятки через сына в виде денег в размере не менее 469,5 тысяч рублей, имущества и оказания услуг на 121,2 тысячи рублей, начислении зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну и получении денег через другого посредника.
https://ria.ru/20250501/vzyatka-2014534461.html
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брянская область, россия, общество
Брянская область, Россия, Общество
Брянскому экс-замгубернатора и его сыну продлили арест

Суд продлил арест брянскому экс-замгубернатора Тимошенко и его сыну

© Фото : правительство Брянской областиСергей Тимошенко
Сергей Тимошенко - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : правительство Брянской области
Сергей Тимошенко. Архивное фото
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ТУЛА, 13 мая – РИА Новости. Бывшему замгубернатора Брянской области Сергею Тимошенко и его сыну Антону Тимошенко, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, продлили срок содержания под стражей до 13 июня 2025 года, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в Telegram-канале.
"Постановлениями суда срок содержания под стражей в отношении С.М. Тимошенко и А.С. Тимошенко продлен по 13 июня 2025 года", - говорится в сообщении.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Жене экс-мэра Сочи предъявили три эпизода по делу о взятке
1 мая, 06:17
Сергея Тимошенко задержали в середине марта текущего года. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Его сыну Антону вменяют посредничество в получении взятки.
По версии следствия, Сергей Тимошенко курировал в 2019-2021 годах на территории региона строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, которые исполняли эти контракты. В общей сложности замгубернатора, как утверждает следствие, получил более 4 миллионов рублей. Взамен он обещал покровительство этим бизнесменам, а также содействие в заключении ими новых контрактов. Часть взяток, по версии следствия, бывший замгубернатора получал через своего сына, выступавшего в качестве посредника.
Как ранее сообщали РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ, экс-замгубернатора получал взятки деньгами, имуществом, услугами и начислениями зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну. Тимошенко получил 650 тысяч рублей и имущества на сумму 770,323 тысячи рублей. Также его обвиняют в получении взятки через сына в виде денег в размере не менее 469,5 тысяч рублей, имущества и оказания услуг на 121,2 тысячи рублей, начислении зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну и получении денег через другого посредника.
Уголовное дело. Архив - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Саратове экс-сотрудника полиции будут судить за взятку
24 апреля, 17:00
 
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