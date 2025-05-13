Командир спецназа "Ахмат" назвал преступления ВСУ сатанизмом
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов назвал преступления ВСУ сатанизмом
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
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КУРСК, 13 мая – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал убивающих мирное население курского приграничья солдат ВСУ сатанистами, а проведение СВО – войной против сатанизма.
"Я их назову, в общем, сатанистами … истинно верующие люди, они жестокими быть не могут. Истинно верующий человек никогда себе не позволит издевательства над ни в чем не повинным человеком, над мирным человеком. Если ты настоящий воин, ты всегда воюешь против человека, который стоит против тебя с оружием в руках. Все остальное, я считаю, что как раз и есть параллель, которая идет с глуби веков, именно вот эта вот сатанинская составляющая тех людей и тех войск, которым мы сегодня противостоим", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о преступлениях ВСУ на курской земле.
"Для нас, конечно, генетически украинцы являются нашими братьями, это близкие нам люди и по крови, и по духу, с которыми мы исторически являемся одной нацией… но из них уже сделали, получается, за эти 30 лет в общей сложности тех фашистов, которые сегодня могут запросто убивать мирных людей, бабушек, дедушек, чему мы как раз и стали свидетелями (в Курской области – ред.)", - добавил Алаудинов.
Генерал также провел параллели с действиями немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
"Великая Отечественная война и вот нынешнее событие, которое мы называем СВО, - реально наша война против сатанизма и войска сатаны, можно однозначно сказать, что они идентичны, и действия наших врагов и в том, и в этом случае тоже являются идентичными. Поэтому я буду надеяться, что мы в этот раз сможем искоренить это зло окончательно", - пояснил командир спецназа "Ахмат".