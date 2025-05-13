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Командир спецназа "Ахмат" назвал преступления ВСУ сатанизмом - РИА Новости, 13.05.2025
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15:58 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/alaudinov--2016704022.html
Командир спецназа "Ахмат" назвал преступления ВСУ сатанизмом
Командир спецназа "Ахмат" назвал преступления ВСУ сатанизмом - РИА Новости, 13.05.2025
Командир спецназа "Ахмат" назвал преступления ВСУ сатанизмом
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал убивающих мирное... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:58:00+03:00
2025-05-13T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
апти алаудинов
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСК, 13 мая – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал убивающих мирное население курского приграничья солдат ВСУ сатанистами, а проведение СВО – войной против сатанизма. "Я их назову, в общем, сатанистами … истинно верующие люди, они жестокими быть не могут. Истинно верующий человек никогда себе не позволит издевательства над ни в чем не повинным человеком, над мирным человеком. Если ты настоящий воин, ты всегда воюешь против человека, который стоит против тебя с оружием в руках. Все остальное, я считаю, что как раз и есть параллель, которая идет с глуби веков, именно вот эта вот сатанинская составляющая тех людей и тех войск, которым мы сегодня противостоим", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о преступлениях ВСУ на курской земле. "Для нас, конечно, генетически украинцы являются нашими братьями, это близкие нам люди и по крови, и по духу, с которыми мы исторически являемся одной нацией… но из них уже сделали, получается, за эти 30 лет в общей сложности тех фашистов, которые сегодня могут запросто убивать мирных людей, бабушек, дедушек, чему мы как раз и стали свидетелями (в Курской области – ред.)", - добавил Алаудинов. Генерал также провел параллели с действиями немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. "Великая Отечественная война и вот нынешнее событие, которое мы называем СВО, - реально наша война против сатанизма и войска сатаны, можно однозначно сказать, что они идентичны, и действия наших врагов и в том, и в этом случае тоже являются идентичными. Поэтому я буду надеяться, что мы в этот раз сможем искоренить это зло окончательно", - пояснил командир спецназа "Ахмат".
https://ria.ru/20250513/rylsk-2016690822.html
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курская область, апти алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Командир спецназа "Ахмат" назвал преступления ВСУ сатанизмом

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов назвал преступления ВСУ сатанизмом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
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КУРСК, 13 мая – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал убивающих мирное население курского приграничья солдат ВСУ сатанистами, а проведение СВО – войной против сатанизма.
"Я их назову, в общем, сатанистами … истинно верующие люди, они жестокими быть не могут. Истинно верующий человек никогда себе не позволит издевательства над ни в чем не повинным человеком, над мирным человеком. Если ты настоящий воин, ты всегда воюешь против человека, который стоит против тебя с оружием в руках. Все остальное, я считаю, что как раз и есть параллель, которая идет с глуби веков, именно вот эта вот сатанинская составляющая тех людей и тех войск, которым мы сегодня противостоим", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о преступлениях ВСУ на курской земле.
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"Для нас, конечно, генетически украинцы являются нашими братьями, это близкие нам люди и по крови, и по духу, с которыми мы исторически являемся одной нацией… но из них уже сделали, получается, за эти 30 лет в общей сложности тех фашистов, которые сегодня могут запросто убивать мирных людей, бабушек, дедушек, чему мы как раз и стали свидетелями (в Курской области – ред.)", - добавил Алаудинов.
Генерал также провел параллели с действиями немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
"Великая Отечественная война и вот нынешнее событие, которое мы называем СВО, - реально наша война против сатанизма и войска сатаны, можно однозначно сказать, что они идентичны, и действия наших врагов и в том, и в этом случае тоже являются идентичными. Поэтому я буду надеяться, что мы в этот раз сможем искоренить это зло окончательно", - пояснил командир спецназа "Ахмат".
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