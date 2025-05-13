https://ria.ru/20250513/ai-assistent-2016636395.html

"Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение

"Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение - РИА Новости, 13.05.2025

"Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение

"Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение, который помогает пользователям выбирать продукты, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:22:00+03:00

2025-05-13T11:22:00+03:00

2025-05-13T11:29:00+03:00

россия

технологии

яндекс

нейросети

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение, который помогает пользователям выбирать продукты, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса. "В Яндекс Лавке появился AI-ассистент для покупателей. Он быстро ответит на вопросы пользователя о товарах и поможет с выбором. Обновление доступно в приложениях на всех платформах", - сказали в компании. Ассистент отображается в виде голубой иконки в правом нижнем углу. Он работает на базе нейросети YandexGPT 5 Pro. Пользователь может выбрать одну из всплывающих подсказок в текстовом поле или сформулировать свой вопрос. Если задать вопрос повторно, модель сформулирует новый вариант ответа. Искусственный интеллект поможет найти ингредиенты для конкретного рецепта или предложит варианты блюд из какого-то продукта, сориентирует в ассортименте или подберет товары под ситуацию – например, для просмотра кино или пикника с друзьями. "Ассистент может ответить и на нестандартные вопросы. Например, если пользователь спросит, чем накормить хомяка, он расскажет об обычных продуктах, которые подойдут питомцу, но посоветует проконсультироваться с ветеринаром. Нейросеть будет обучаться в процессе. Сейчас запущена только первая версия системы", - добавили в "Яндекс Лавке".

https://ria.ru/20250418/avto-2012085299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, технологии, яндекс, нейросети