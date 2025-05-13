https://ria.ru/20250513/ai-assistent-2016636395.html
"Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение
"Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение - РИА Новости, 13.05.2025
"Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение
"Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение, который помогает пользователям выбирать продукты, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:22:00+03:00
2025-05-13T11:22:00+03:00
2025-05-13T11:29:00+03:00
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение, который помогает пользователям выбирать продукты, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса. "В Яндекс Лавке появился AI-ассистент для покупателей. Он быстро ответит на вопросы пользователя о товарах и поможет с выбором. Обновление доступно в приложениях на всех платформах", - сказали в компании. Ассистент отображается в виде голубой иконки в правом нижнем углу. Он работает на базе нейросети YandexGPT 5 Pro. Пользователь может выбрать одну из всплывающих подсказок в текстовом поле или сформулировать свой вопрос. Если задать вопрос повторно, модель сформулирует новый вариант ответа. Искусственный интеллект поможет найти ингредиенты для конкретного рецепта или предложит варианты блюд из какого-то продукта, сориентирует в ассортименте или подберет товары под ситуацию – например, для просмотра кино или пикника с друзьями. "Ассистент может ответить и на нестандартные вопросы. Например, если пользователь спросит, чем накормить хомяка, он расскажет об обычных продуктах, которые подойдут питомцу, но посоветует проконсультироваться с ветеринаром. Нейросеть будет обучаться в процессе. Сейчас запущена только первая версия системы", - добавили в "Яндекс Лавке".
https://ria.ru/20250418/avto-2012085299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, яндекс, нейросети
Россия, Технологии, Яндекс, нейросети
"Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение
Заказывать продукты онлайн поможет AI-ассистент
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение, который помогает пользователям выбирать продукты, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"В Яндекс Лавке появился AI-ассистент для покупателей. Он быстро ответит на вопросы пользователя о товарах и поможет с выбором. Обновление доступно в приложениях на всех платформах", - сказали в компании.
Ассистент отображается в виде голубой иконки в правом нижнем углу. Он работает на базе нейросети YandexGPT 5 Pro. Пользователь может выбрать одну из всплывающих подсказок в текстовом поле или сформулировать свой вопрос. Если задать вопрос повторно, модель сформулирует новый вариант ответа.
Искусственный интеллект поможет найти ингредиенты для конкретного рецепта или предложит варианты блюд из какого-то продукта, сориентирует в ассортименте или подберет товары под ситуацию – например, для просмотра кино или пикника с друзьями.
"Ассистент может ответить и на нестандартные вопросы. Например, если пользователь спросит, чем накормить хомяка, он расскажет об обычных продуктах, которые подойдут питомцу, но посоветует проконсультироваться с ветеринаром. Нейросеть будет обучаться в процессе. Сейчас запущена только первая версия системы", - добавили в "Яндекс Лавке".