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"Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение - РИА Новости, 13.05.2025
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11:22 13.05.2025 (обновлено: 11:29 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/ai-assistent-2016636395.html
"Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение
"Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение - РИА Новости, 13.05.2025
"Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение
"Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение, который помогает пользователям выбирать продукты, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:22:00+03:00
2025-05-13T11:29:00+03:00
россия
технологии
яндекс
нейросети
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение, который помогает пользователям выбирать продукты, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса. "В Яндекс Лавке появился AI-ассистент для покупателей. Он быстро ответит на вопросы пользователя о товарах и поможет с выбором. Обновление доступно в приложениях на всех платформах", - сказали в компании. Ассистент отображается в виде голубой иконки в правом нижнем углу. Он работает на базе нейросети YandexGPT 5 Pro. Пользователь может выбрать одну из всплывающих подсказок в текстовом поле или сформулировать свой вопрос. Если задать вопрос повторно, модель сформулирует новый вариант ответа. Искусственный интеллект поможет найти ингредиенты для конкретного рецепта или предложит варианты блюд из какого-то продукта, сориентирует в ассортименте или подберет товары под ситуацию – например, для просмотра кино или пикника с друзьями. "Ассистент может ответить и на нестандартные вопросы. Например, если пользователь спросит, чем накормить хомяка, он расскажет об обычных продуктах, которые подойдут питомцу, но посоветует проконсультироваться с ветеринаром. Нейросеть будет обучаться в процессе. Сейчас запущена только первая версия системы", - добавили в "Яндекс Лавке".
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россия, технологии, яндекс, нейросети
Россия, Технологии, Яндекс, нейросети
"Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение

Заказывать продукты онлайн поможет AI-ассистент

© Getty Images / Milan MarkovicДевушка с планшетом на кухне
Девушка с планшетом на кухне - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Getty Images / Milan Markovic
Девушка с планшетом на кухне
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение, который помогает пользователям выбирать продукты, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"В Яндекс Лавке появился AI-ассистент для покупателей. Он быстро ответит на вопросы пользователя о товарах и поможет с выбором. Обновление доступно в приложениях на всех платформах", - сказали в компании.
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Ассистент отображается в виде голубой иконки в правом нижнем углу. Он работает на базе нейросети YandexGPT 5 Pro. Пользователь может выбрать одну из всплывающих подсказок в текстовом поле или сформулировать свой вопрос. Если задать вопрос повторно, модель сформулирует новый вариант ответа.
Искусственный интеллект поможет найти ингредиенты для конкретного рецепта или предложит варианты блюд из какого-то продукта, сориентирует в ассортименте или подберет товары под ситуацию – например, для просмотра кино или пикника с друзьями.
"Ассистент может ответить и на нестандартные вопросы. Например, если пользователь спросит, чем накормить хомяка, он расскажет об обычных продуктах, которые подойдут питомцу, но посоветует проконсультироваться с ветеринаром. Нейросеть будет обучаться в процессе. Сейчас запущена только первая версия системы", - добавили в "Яндекс Лавке".
 
РоссияТехнологииЯндекснейросети
 
 
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