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Братьев из Подмосковья задержали за аферу с бонусами онлайн-магазина - РИА Новости, 13.05.2025
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12:20 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/afera-2016653723.html
Братьев из Подмосковья задержали за аферу с бонусами онлайн-магазина
Братьев из Подмосковья задержали за аферу с бонусами онлайн-магазина - РИА Новости, 13.05.2025
Братьев из Подмосковья задержали за аферу с бонусами онлайн-магазина
Полиция задержала за мошенничество двух братьев из подмосковной Коломны, которые сделали заказов в онлайн-магазине на 100 миллионов рублей, чтобы получить пять... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:20:00+03:00
2025-05-13T12:20:00+03:00
коломна
россия
московская область (подмосковье)
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Полиция задержала за мошенничество двух братьев из подмосковной Коломны, которые сделали заказов в онлайн-магазине на 100 миллионов рублей, чтобы получить пять миллионов бонусами, которые сразу потратили на технику, а заказы вернули, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Коломне местный житель придумал криминальную схему заработка и привлек для ее реализации своего брата. Однако мои коллеги из УБК ГУ МВД России по Московской области выявили нелегальную деятельность дуэта и пресекли ее", - сказала Волк. Следствие предварительно установило, что за неделю злоумышленники заказали в онлайн-магазине инструментов строительные товары на сумму более 100 миллионов рублей. Затем на банковскую карту начислялись бонусы, на которые братья сразу покупали компьютерную технику и комплектующие к ней на аффилированном с банком маркетплейсе. После получения покупок аферисты отменяли заказы, за которые им начислили баллы. Банк не мог списать бонусы, потому что братья уже потратили их на технику, которую впоследствии продавали за реальные деньги. Общий ущерб от противоправной деятельности превысил пять миллионов рублей. Полицейские установили личности подозреваемых и при силовой поддержке Росгвардии задержали их в подмосковной Коломне. В ходе обысков по местам проживания злоумышленников обнаружена часть приобретенных товаров, которую те не успели сбыть. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Один фигурант заключен под стражу, другой - под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20250415/moshennichestvo-2011365544.html
https://ria.ru/20250512/prigovor-2016459257.html
коломна
россия
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коломна, россия, московская область (подмосковье), ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Коломна, Россия, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Братьев из Подмосковья задержали за аферу с бонусами онлайн-магазина

Братьев из Подмосковья задержали за аферу с бонусами онлайн-магазина на 5 млн р

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Полиция задержала за мошенничество двух братьев из подмосковной Коломны, которые сделали заказов в онлайн-магазине на 100 миллионов рублей, чтобы получить пять миллионов бонусами, которые сразу потратили на технику, а заказы вернули, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Коломне местный житель придумал криминальную схему заработка и привлек для ее реализации своего брата. Однако мои коллеги из УБК ГУ МВД России по Московской области выявили нелегальную деятельность дуэта и пресекли ее", - сказала Волк.
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Следствие предварительно установило, что за неделю злоумышленники заказали в онлайн-магазине инструментов строительные товары на сумму более 100 миллионов рублей. Затем на банковскую карту начислялись бонусы, на которые братья сразу покупали компьютерную технику и комплектующие к ней на аффилированном с банком маркетплейсе. После получения покупок аферисты отменяли заказы, за которые им начислили баллы. Банк не мог списать бонусы, потому что братья уже потратили их на технику, которую впоследствии продавали за реальные деньги. Общий ущерб от противоправной деятельности превысил пять миллионов рублей.
Полицейские установили личности подозреваемых и при силовой поддержке Росгвардии задержали их в подмосковной Коломне. В ходе обысков по местам проживания злоумышленников обнаружена часть приобретенных товаров, которую те не успели сбыть.
Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Один фигурант заключен под стражу, другой - под подпиской о невыезде.
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КоломнаРоссияМосковская область (Подмосковье)Ирина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
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