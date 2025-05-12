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Журавлева: Менделеевская олимпиада собирает будущих лидеров науки

Журавлева: Менделеевская олимпиада собирает будущих лидеров науки - РИА Новости, 12.05.2025

Журавлева: Менделеевская олимпиада собирает будущих лидеров науки

Менделеевская олимпиада, в которой российские школьники завоевали высшие награды, собирает будущих лидеров науки, заявила генеральный директор Фонда Мельниченко РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T20:51:00+03:00

2025-05-12T20:51:00+03:00

2025-05-12T20:51:00+03:00

россия

наука

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Менделеевская олимпиада, в которой российские школьники завоевали высшие награды, собирает будущих лидеров науки, заявила генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева. В Бразилии завершилась 59-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (ММО) – одно из крупнейших состязаний по химии. Турнир организован химическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и Фондом Мельниченко и проходил в этом году на площадке Федерального университета Минас-Жерайс. Сборная России впервые завоевала 10 золотых медалей. "59-я Международная Менделеевская олимпиада в Бразилии укрепила статус одного из ключевых международных проектов российской науки и образования, расширив географию на десятки стран. Сотни, безусловно, талантливых и целеустремленных школьников со всего мира продемонстрировали высокий уровень академических знаний, подтвердив, что химия обладает огромным потенциалом развития как важнейшего драйвера глобальной экономики. Основы будущего международного сотрудничества в этой сфере закладываются на таких мероприятиях, как Менделеевская олимпиада, поскольку она собирает молодых людей, которые уже завтра станут лидерами крупнейших научных, технологических и коммерческих проектов в своих странах", - отметила Журавлева, ее слова привели в пресс-службе фонда. В 2025 году в Менделеевской олимпиаде приняли участие 40 стран, что стало рекордом в истории турнира. Всего было разыграно 19 золотых медалей, 38 серебряных и 58 бронзовых. Все 10 участников российской сборной завоевали золотые медали: Владимир Елистратов из школы Центра Педагогического мастерства (Москва), Андрей Вараксин (школа № 5 Магнитогорск, Челябинская область); Виктор Демидов (школа Центра педагогического мастерства, Москва); Ярослав Косолапов (школа № 5, Магнитогорск, Челябинская область); Федор Кузнецов (школа № 1329, Москва); Никита Маслюк (гимназия № 92, Краснодар, Краснодарский край); Павел Ревзин (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург); Альберт Семенов (лицей-интернат № 2, Казань, Татарстан); Игорь Устинов (школа № 1329, Москва); Рашит Фасхутдинов (гимназия № 19, Казань, Татарстан). Руководитель тренеров сборной России – профессор химического факультета МГУ доктор физико-математических наук Вадим Еремин. Абсолютное первое место и премию имени академика Лунина I степени завоевал школьник из Китая Чжао Яоси. Премии II степени удостоен россиянин Владимир Елистратов. Премия III степени досталась школьнику из Китая Ван Сюаньтун. В число золотых медалистов вошли представители Китая (три медали), Узбекистана (три медали), Вьетнама (две медали) и Венгрии (одна медаль). Звание “лучшего теоретика” заслужил Чжао Яоси (Китай). “Лучшим практиком” стал Мендигали Калдыбай из Казахстана.

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