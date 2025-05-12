https://ria.ru/20250512/zemletryasenie-2016401779.html

В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 12.05.2025

В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тибетском автономном районе КНР, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T00:36:00+03:00

2025-05-12T00:36:00+03:00

2025-05-12T00:36:00+03:00

в мире

китай

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

тибет

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тибетском автономном районе КНР, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки были зафиксированы в 21.11 по времени UTC (00.11 мск понедельника) в 133-х километрах к юго-западу от городского округа Шигадзе с населением около 80 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 12 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20250505/tayvan-2015056916.html

китай

тибет

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), тибет