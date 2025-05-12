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В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 12.05.2025
В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тибетском автономном районе КНР, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T00:36:00+03:00
2025-05-12T00:36:00+03:00
2025-05-12T00:36:00+03:00
в мире
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тибетском автономном районе КНР, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки были зафиксированы в 21.11 по времени UTC (00.11 мск понедельника) в 133-х километрах к юго-западу от городского округа Шигадзе с населением около 80 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 12 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20250505/tayvan-2015056916.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), тибет
В мире, Китай, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Тибет
В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,6