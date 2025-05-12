Эксперт: ответственность за переговоры России и Украины лежит на Зеленском
Аналитик Пас: предложение Путина перекладывает ответственность на Зеленского
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 мая - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина о начале переговоров с Киевом перекладывает ответственность за их проведение на плечи Владимира Зеленского, считает политический аналитик Леонарду Пас.
"Путин пытается с помощью этого предложения сбалансировать чашу весов и переложить бремя возможного отказа (от переговоров) на Зеленского. Если Зеленский будет настаивать на предварительном условии в виде режима прекращения огня, у Трампа возникнет с ним еще больше проблем", - рассказал он РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.