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Зеленский не справился со штанами и стал посмешищем в Сети - РИА Новости, 12.05.2025
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20:01 12.05.2025 (обновлено: 21:27 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016572246.html
Зеленский не справился со штанами и стал посмешищем в Сети
Зеленский не справился со штанами и стал посмешищем в Сети - РИА Новости, 12.05.2025
Зеленский не справился со штанами и стал посмешищем в Сети
Британские пользователи соцсетей высмеяли главу киевского режима Владимира Зеленского из-за фотографии, где политик надел брюки задом наперед, написала газета... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T20:01:00+03:00
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в мире
великобритания
польша
киев
владимир зеленский
кир стармер
дональд туск
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Британские пользователи соцсетей высмеяли главу киевского режима Владимира Зеленского из-за фотографии, где политик надел брюки задом наперед, написала газета Daily Mail."Фотография Владимира Зеленского стала вирусной после того, как внимательные пользователи социальных сетей заметили, что украинский лидер, судя по всему, надел брюки задом наперед", — передает издание.Пользователи предположили, что он надел штаны таким образом, поскольку молния оказалась сзади.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились Мерц, Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся в субботу в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016518052.html
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в мире, великобритания, польша, киев, владимир зеленский, кир стармер, дональд туск, эммануэль макрон, украина, франция, фридрих мерц, германия
В мире, Великобритания, Польша, Киев, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Дональд Туск, Эммануэль Макрон, Украина, Франция, Фридрих Мерц, Германия
Зеленский не справился со штанами и стал посмешищем в Сети

Daily Mail: пользователи Сети высмеяли Зеленского, надевшего брюки задом наперед

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПремьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Британские пользователи соцсетей высмеяли главу киевского режима Владимира Зеленского из-за фотографии, где политик надел брюки задом наперед, написала газета Daily Mail.
"Фотография Владимира Зеленского стала вирусной после того, как внимательные пользователи социальных сетей заметили, что украинский лидер, судя по всему, надел брюки задом наперед", — передает издание.
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Пользователи предположили, что он надел штаны таким образом, поскольку молния оказалась сзади.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились Мерц, Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся в субботу в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреВеликобританияПольшаКиевВладимир ЗеленскийКир СтармерДональд ТускЭммануэль МакронУкраинаФранцияФридрих МерцГермания
 
 
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