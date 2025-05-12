Зеленский утвердил соглашение о недрах с США
Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о недрах
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn LiberovДобыча редкоземельных металлов в Житомирской области
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn Liberov
Добыча редкоземельных металлов в Житомирской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых, сообщила Верховная рада в Telegram-канале.
"Владимир Зеленский подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления", — говорится в заявлении.
В минувший четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент страны поддержал ратификацию документа.
Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики.
По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, документ предполагает:
- создание инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50;
- инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины;
- получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Кроме того, как указывал Железняк, Украина обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.
Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.
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