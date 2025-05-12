https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016562936.html

Зеленский утвердил соглашение о недрах с США

Зеленский утвердил соглашение о недрах с США - РИА Новости, 12.05.2025

Зеленский утвердил соглашение о недрах с США

Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых, сообщила Верховная рада в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T18:45:00+03:00

2025-05-12T18:45:00+03:00

2025-05-12T19:22:00+03:00

сша

украина

верховная рада украины

киев

владимир зеленский

денис шмыгаль

в мире

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007655454_239:350:2559:1655_1920x0_80_0_0_028f00dbb6f2028c61b79941ef1c0e5d.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых, сообщила Верховная рада в Telegram-канале."Владимир Зеленский подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления", — говорится в заявлении.В минувший четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент страны поддержал ратификацию документа.Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики.По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, документ предполагает:Кроме того, как указывал Железняк, Украина обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.

https://ria.ru/20250504/sdelka-2014906733.html

https://ria.ru/20250510/krym-2016162240.html

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, верховная рада украины, киев, владимир зеленский, денис шмыгаль, в мире, дональд трамп