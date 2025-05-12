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Зеленский утвердил соглашение о недрах с США - РИА Новости, 12.05.2025
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18:45 12.05.2025 (обновлено: 19:22 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016562936.html
Зеленский утвердил соглашение о недрах с США
Зеленский утвердил соглашение о недрах с США - РИА Новости, 12.05.2025
Зеленский утвердил соглашение о недрах с США
Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых, сообщила Верховная рада в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T18:45:00+03:00
2025-05-12T19:22:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых, сообщила Верховная рада в Telegram-канале."Владимир Зеленский подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления", — говорится в заявлении.В минувший четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент страны поддержал ратификацию документа.Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики.По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, документ предполагает:Кроме того, как указывал Железняк, Украина обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.
https://ria.ru/20250504/sdelka-2014906733.html
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сша, украина, верховная рада украины, киев, владимир зеленский, денис шмыгаль, в мире, дональд трамп
США, Украина, Верховная Рада Украины, Киев, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, В мире, Дональд Трамп
Зеленский утвердил соглашение о недрах с США

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о недрах

© Getty Images / Libkos/Kostiantyn LiberovДобыча редкоземельных металлов в Житомирской области
Добыча редкоземельных металлов в Житомирской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn Liberov
Добыча редкоземельных металлов в Житомирской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых, сообщила Верховная рада в Telegram-канале.
"Владимир Зеленский подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления", — говорится в заявлении.
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В минувший четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент страны поддержал ратификацию документа.
Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики.
По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, документ предполагает:
  • создание инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50;
  • инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины;
  • получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
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Кроме того, как указывал Железняк, Украина обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.
Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.
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