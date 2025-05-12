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В Раде набросились на Зеленского после его слов о Путине - РИА Новости, 12.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:02 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016422451.html
В Раде набросились на Зеленского после его слов о Путине
В Раде набросились на Зеленского после его слов о Путине - РИА Новости, 12.05.2025
В Раде набросились на Зеленского после его слов о Путине
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал в Telegram-канале Владимира Зеленского после его требования к президенту России Владимиру Путину. Накануне... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:02:00+03:00
2025-05-12T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
владимир зеленский
россия
киев
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал в Telegram-канале Владимира Зеленского после его требования к президенту России Владимиру Путину. Накануне глава киевского режима написал на своей странице, что "будет ждать" российского лидера в Турции. "В этом заявлении все абсурдно!" — написал депутат. Зеленский выступил с таким заявлением после того, как президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах. На прошлой неделе российский лидер предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Четвертого октября 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Согласно этому документу, Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией, пока ей руководит Владимир Путин.
https://ria.ru/20250512/koshkovich-2016420856.html
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в мире, владимир путин, владимир зеленский, россия, киев, турция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Киев, Турция
В Раде набросились на Зеленского после его слов о Путине

Дмитрук назвал заявление Зеленского о Путине и переговорах в Турции абсурдом

© AP Photo / Julia NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал в Telegram-канале Владимира Зеленского после его требования к президенту России Владимиру Путину.

Накануне глава киевского режима написал на своей странице, что "будет ждать" российского лидера в Турции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Новое заявление Зеленского о Путине вызвало недоумение на Западе
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"В этом заявлении все абсурдно!" — написал депутат.

Зеленский выступил с таким заявлением после того, как президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах.

На прошлой неделе российский лидер предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

Четвертого октября 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Согласно этому документу, Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией, пока ей руководит Владимир Путин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияКиевТурция
 
 
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