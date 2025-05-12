https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016422451.html

В Раде набросились на Зеленского после его слов о Путине

В Раде набросились на Зеленского после его слов о Путине - РИА Новости, 12.05.2025

В Раде набросились на Зеленского после его слов о Путине

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал в Telegram-канале Владимира Зеленского после его требования к президенту России Владимиру Путину. Накануне... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T09:02:00+03:00

2025-05-12T09:02:00+03:00

2025-05-12T09:02:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал в Telegram-канале Владимира Зеленского после его требования к президенту России Владимиру Путину. Накануне глава киевского режима написал на своей странице, что "будет ждать" российского лидера в Турции. "В этом заявлении все абсурдно!" — написал депутат. Зеленский выступил с таким заявлением после того, как президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах. На прошлой неделе российский лидер предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Четвертого октября 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Согласно этому документу, Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией, пока ей руководит Владимир Путин.

https://ria.ru/20250512/koshkovich-2016420856.html

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