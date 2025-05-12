В Раде набросились на Зеленского после его слов о Путине
Дмитрук назвал заявление Зеленского о Путине и переговорах в Турции абсурдом
© AP Photo / Julia NikhinsonВладимир Зеленский
© AP Photo / Julia Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал в Telegram-канале Владимира Зеленского после его требования к президенту России Владимиру Путину.
Накануне глава киевского режима написал на своей странице, что "будет ждать" российского лидера в Турции.
Накануне глава киевского режима написал на своей странице, что "будет ждать" российского лидера в Турции.
"В этом заявлении все абсурдно!" — написал депутат.
Зеленский выступил с таким заявлением после того, как президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах.
На прошлой неделе российский лидер предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
Четвертого октября 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Согласно этому документу, Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией, пока ей руководит Владимир Путин.
Зеленский выступил с таким заявлением после того, как президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах.
На прошлой неделе российский лидер предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
Четвертого октября 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Согласно этому документу, Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией, пока ей руководит Владимир Путин.