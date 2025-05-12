https://ria.ru/20250512/zelenskij-2016479454.html

Миронов прокомментировал реакцию Зеленского на предложение Путина

Миронов прокомментировал реакцию Зеленского на предложение Путина - РИА Новости, 12.05.2025

Миронов прокомментировал реакцию Зеленского на предложение Путина

Владимир Зеленский продолжает "ломать комедию" в попытке перехватить дипломатическую инициативу у России и угодить президенту США Дональду Трампу, заявил РИА... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T13:49:00+03:00

2025-05-12T13:49:00+03:00

2025-05-12T13:49:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский продолжает "ломать комедию" в попытке перехватить дипломатическую инициативу у России и угодить президенту США Дональду Трампу, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент США Дональд Трамп 11 мая призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг. "Кровавый клоун продолжает ломать комедию в попытке перехватить дипломатическую инициативу у президента России и угодить Дональду Трампу", - сказал Миронов. Политик считает, что эпатажная реакция главы киевского режима на предложение президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах России и Украины показывает неготовность Киева к мирному урегулированию конфликта. "Он бы еще вызвал Владимира Путина на "баттл", как говорят современные стендап-комики! В Стамбул этого самозванца и марионетку никто не приглашал. Много чести!", - добавил депутат Госдумы. Миронов напомнил, что Путин ясно сказал, что он предлагает продолжить прерванный в 2022 году диалог, который тогда вели на уровне официальных делегаций. "Если бы не предательство Зеленского, который по настоянию британского премьера Джонсона сорвал переговоры, на Украине давно был бы мир", - отметил лидер СРЗП. Он допустил, что под давлением США киевский режим может "сымитировать переговорный процесс". По словам парламентария, само отношение Зеленского и "его подручных" к переговорам и лично к президенту России говорит о многом, и они не хотят мира и будут всячески затягивать конфликт, пока получают поддержку от Запада. -0-

https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html

https://ria.ru/20250512/peregovory-2016415650.html

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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