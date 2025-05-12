Рейтинг@Mail.ru
Миронов прокомментировал реакцию Зеленского на предложение Путина - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/zelenskij-2016479454.html
Миронов прокомментировал реакцию Зеленского на предложение Путина
Миронов прокомментировал реакцию Зеленского на предложение Путина - РИА Новости, 12.05.2025
Миронов прокомментировал реакцию Зеленского на предложение Путина
Владимир Зеленский продолжает "ломать комедию" в попытке перехватить дипломатическую инициативу у России и угодить президенту США Дональду Трампу, заявил РИА... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:49:00+03:00
2025-05-12T13:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский продолжает "ломать комедию" в попытке перехватить дипломатическую инициативу у России и угодить президенту США Дональду Трампу, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент США Дональд Трамп 11 мая призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг. "Кровавый клоун продолжает ломать комедию в попытке перехватить дипломатическую инициативу у президента России и угодить Дональду Трампу", - сказал Миронов. Политик считает, что эпатажная реакция главы киевского режима на предложение президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах России и Украины показывает неготовность Киева к мирному урегулированию конфликта. "Он бы еще вызвал Владимира Путина на "баттл", как говорят современные стендап-комики! В Стамбул этого самозванца и марионетку никто не приглашал. Много чести!", - добавил депутат Госдумы. Миронов напомнил, что Путин ясно сказал, что он предлагает продолжить прерванный в 2022 году диалог, который тогда вели на уровне официальных делегаций. "Если бы не предательство Зеленского, который по настоянию британского премьера Джонсона сорвал переговоры, на Украине давно был бы мир", - отметил лидер СРЗП. Он допустил, что под давлением США киевский режим может "сымитировать переговорный процесс". По словам парламентария, само отношение Зеленского и "его подручных" к переговорам и лично к президенту России говорит о многом, и они не хотят мира и будут всячески затягивать конфликт, пока получают поддержку от Запада. -0-
https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html
https://ria.ru/20250512/peregovory-2016415650.html
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1966e085a43114cb8eea9f5e577b638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Госдума РФ
Миронов прокомментировал реакцию Зеленского на предложение Путина

Миронов: Зеленский продолжает ломать комедию в попытке угодить Трампу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский продолжает "ломать комедию" в попытке перехватить дипломатическую инициативу у России и угодить президенту США Дональду Трампу, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент США Дональд Трамп 11 мая призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Путин пустил в ход российское супероружие
Вчера, 08:00
"Кровавый клоун продолжает ломать комедию в попытке перехватить дипломатическую инициативу у президента России и угодить Дональду Трампу", - сказал Миронов.
Политик считает, что эпатажная реакция главы киевского режима на предложение президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах России и Украины показывает неготовность Киева к мирному урегулированию конфликта.
"Он бы еще вызвал Владимира Путина на "баттл", как говорят современные стендап-комики! В Стамбул этого самозванца и марионетку никто не приглашал. Много чести!", - добавил депутат Госдумы.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Аналитик рассказал, почему Россия добивается прямых переговоров с Украиной
Вчера, 07:17
Миронов напомнил, что Путин ясно сказал, что он предлагает продолжить прерванный в 2022 году диалог, который тогда вели на уровне официальных делегаций.
"Если бы не предательство Зеленского, который по настоянию британского премьера Джонсона сорвал переговоры, на Украине давно был бы мир", - отметил лидер СРЗП.
Он допустил, что под давлением США киевский режим может "сымитировать переговорный процесс". По словам парламентария, само отношение Зеленского и "его подручных" к переговорам и лично к президенту России говорит о многом, и они не хотят мира и будут всячески затягивать конфликт, пока получают поддержку от Запада. -0-
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин потряс мир
11 мая, 12:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала