https://ria.ru/20250512/zarplaty-2016400796.html

Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат

Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат - РИА Новости, 12.05.2025

Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат

Раньше остальных регионов России зарплата превысит отметку в 100 тысяч рублей в Ямало-Ненецком автономном округе, на Чукотке и в Магаданской области, дольше... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T00:18:00+03:00

2025-05-12T00:18:00+03:00

2025-05-12T00:18:00+03:00

россия

магаданская область

мурманская область

общество

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Раньше остальных регионов России зарплата превысит отметку в 100 тысяч рублей в Ямало-Ненецком автономном округе, на Чукотке и в Магаданской области, дольше всех этого события ждать жителям Ингушетии и Чечни, свидетельствует исследование РИА Новости. Общая картина Зарплата остается основным источником доходов для россиян. На зарплату приходится порядка 70% всех доходов. В 2024 году номинальная зарплата в России выросла почти на 18,3% - до 76,5 тысяч рублей в среднем на одного занятого (с учетом выплаты НДФЛ). При этом наблюдается существенное неравенство в распределении зарплат. По оценкам авторов исследования, половина работников в начале 2025 года получала менее 56 тысяч рублей в месяц за вычетом НДФЛ, но при этом заметное число работников имели зарплаты по несколько сотен тысяч рублей. В целом же уровень зарплат достаточно сильно отличается как от региона к региону, так и в разных отраслях. По данным экспертов, в десяти регионах медианная зарплата без НДФЛ в начале 2025 года была больше 80 тысяч рублей в месяц, а еще в трех других регионах она находилась в диапазоне от 70 до 80 тысяч рублей в месяц. Таким образом, в ряде регионов медианная зарплата заметно выше среднероссийского уровня. При этом чаще всего высокими зарплатами характеризуются удаленные северные регионы и крупнейшие федеральные города, где цены намного выше, чем в среднем по стране. Поэтому часть повышенной зарплаты нивелируется высокими ценами в этих регионах. Для многих людей актуальным является вопрос, когда заработная плата достигнет достойного уровня, в качестве которого часто выступает значение 100 тысяч рублей. Методика расчета Для выявления динамики зарплат в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и подготовили рейтинг регионов по количеству лет, необходимому для достижения медианной зарплаты в регионе 100 тысяч рублей в месяц в среднероссийских ценах (с учетом выплат НДФЛ и единой покупательной способности). В исследовании производилась оценка времени для достижения медианной зарплаты уровня 100 тысяч рублей в месяц в России и в субъектах РФ по паритету покупательной способности (с учетом разницы цен в регионах) при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет. Для корректного межрегионального сравнения зарплаты в различных регионах в рамках данного исследования была учтена разница в розничных ценах, то есть зарплаты корректировались на региональную потребительскую корзину. С учетом покупательной способности разница в зарплатах несколько выравнивается. Если по чистым медианным зарплатам лидирующий регион опережает аутсайдера более чем в пять раз, то с учетом покупательной способности разница сократилась примерно до 3,5 раза. Также отличия есть не только в уровне зарплат, но и в темпах их роста. Если в нескольких регионах за последние пять лет в среднем за год зарплаты росли более чем на 13,2% ежегодно, то в ряде регионов среднегодовой прирост был меньше 9%. Такое различие в темпах прироста на многолетнем горизонте дает большую разницу в итоговой динамике за счет эффекта сложного процента. Лидерская десятка Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором уже сейчас половина работников получают чистую зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц. Также в топ-5 регионов с минимальным сроком для получения зарплаты в 100 тысяч рублей в месяц вошли еще четыре северных региона – Чукотский автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа. Во всех этих субъектах РФ среднестатистический работник сможет рассчитывать на зарплату в 100 тысяч рублей и более в месяц (с учетом уровня цен) менее чем через два года. В целом лидерство этих пяти регионов определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях. При этом и сейчас у многих работников в этих регионах чистая зарплата превышает 100 тысяч рублей в месяц, однако из-за высоких северных цен медианная зарплата с учетом покупательной способности здесь составляет чуть менее 90 тысяч рублей (за исключением ЯНАО). На местах с шестого по десятое по сроку роста медианной зарплаты до 100 тысяч рублей находятся: Якутия (3,1 года), Мурманская область (3,2 года), Сахалинская область (3,3 года), Татарстан (3,5 года) и замыкает десятку Иркутская область (3,5 года). Еще в трех регионах этот показатель не превышает четырех лет. Аутсайдеры В среднем по России зарплата половины работающих может превысить 100 тысяч рублей чуть менее чем через пять лет при сохранении текущих среднегодовых темпов роста. При этом в четырех регионах для этого нужно десять и более лет. Замыкают рейтинг Северо-Кавказские республики, где, согласно официальной статистике, уровень зарплат невысокий относительно среднероссийского показателя. Так, в Ингушетии для роста медианной зарплаты выше 100 тысяч рублей с учетом покупательной способности, согласно исследованию, потребуется более 15 лет, а в Чечне более половины работников будут получать 100 тысяч рублей через 13,9 лет. Оценки для 75% работников Если для половины работников менее чем через пять лет зарплата в 100 тысяч рублей (с учетом покупательной способности) станет реальностью, то другая половина при сохранении текущих тенденций, вероятно, продолжит получать зарплату меньше. В рамках исследования были также оценены временные интервалы достижения зарплатой уровня в 100 тысяч рублей у 75% работников региона. Картина по регионам тут слабо отличается от распределения мест для половины работающих, а вот срок достижения рассматриваемой отметки зарплаты ощутимо больше. В шести регионах – Ямал, Чукотка, Магаданская область, Югра, Татарстан и Мурманская область - для достижения зарплаты в 100 тысяч рублей с учетом покупательной способности у 75% работников потребуется до 6,5 лет. Еще в 17 регионах эта планка будет взята не более чем за 7,5 лет, а в целом в России значительное большинство работников будут получить 100 тысяч рублей в месяц через 8,1 лет. В нижней части рейтинга сроки заметно выше. У двух регионов на достижение этой цели потребуется порядка 19 лет. Темпы роста зарплат На больших временных промежутках решающее значение имеют именно темпы роста. Поэтому на горизонте нескольких лет или даже десятилетий не исключено, что регионы с невысокими, но быстрорастущими зарплатами опередят те, где рост зарплат происходит медленнее, даже если сейчас у последних уровень зарплат выше. Среднегодовой темп роста зарплат в России на пятилетнем отрезке составил 13,2%, а в целом за этот период зарплаты в стране увеличились в 1,86 раза. Но от региона к региону динамика существенно отличается. Самые высокие темпы роста зарплат наблюдаются в Курганской области. Там за последние пять лет зарплаты выросли в 2,1 раза. Также двукратный рост средней зарплаты за последние пять лет наблюдался в Чувашии, Саратовской области, Татарстане, Новгородской области, Марий Эл и Мордовии. При этом самые низкие темпы роста зарплат наблюдались в Ингушетии, Чечне и Сахалинской области. В пяти регионах России за последние пять лет зарплаты выросли примерно в полтора раза или на 9% в среднегодовом исчислении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, магаданская область, мурманская область, общество