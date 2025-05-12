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Эксперт рассказал, когда замедлится темп роста зарплат в России - РИА Новости, 12.05.2025
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02:21 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/zarplata-2016405047.html
Эксперт рассказал, когда замедлится темп роста зарплат в России
Эксперт рассказал, когда замедлится темп роста зарплат в России - РИА Новости, 12.05.2025
Эксперт рассказал, когда замедлится темп роста зарплат в России
Темпы роста заработных плат в России в 2025-2026 годах замедлятся по сравнению с темпами 2023-2024 годов, это может быть связано с постепенным ослаблением... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T02:21:00+03:00
2025-05-12T02:21:00+03:00
россия
виктор ляшок
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Темпы роста заработных плат в России в 2025-2026 годах замедлятся по сравнению с темпами 2023-2024 годов, это может быть связано с постепенным ослаблением дефицита кадров, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. "По-видимому, рост заработных плат в 2025-2026 годах замедлится по сравнению с темпами, которые наблюдались в 2023-2024 годах. Основным фактором гонки заработных плат в последние годы был растущий дефицит кадров, однако, похоже, что он уже достиг пика и начал постепенно ослабевать", - сказал Ляшок. Он отметил, что уровень безработицы в январе-феврале этого года немного вырос по сравнению с последними месяцами прошлого года. Кроме того, снижается и число вакансий. "Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, в этом году рост заработных плат в реальном выражении составит 7%, а в следующем году – 5,7%. Возможно, фактический рост окажется чуть ниже, если судить по последним данным статистики, но в любом случае заработные платы будут продолжать расти", - добавил эксперт.
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россия, виктор ляшок, общество
Россия, Виктор Ляшок, Общество
Эксперт рассказал, когда замедлится темп роста зарплат в России

Экономист Ляшок: темпы роста зарплат в России в 2025-2026 годах замедлятся

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВнесение наличных денег в банкомат
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Темпы роста заработных плат в России в 2025-2026 годах замедлятся по сравнению с темпами 2023-2024 годов, это может быть связано с постепенным ослаблением дефицита кадров, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
"По-видимому, рост заработных плат в 2025-2026 годах замедлится по сравнению с темпами, которые наблюдались в 2023-2024 годах. Основным фактором гонки заработных плат в последние годы был растущий дефицит кадров, однако, похоже, что он уже достиг пика и начал постепенно ослабевать", - сказал Ляшок.
Рейтинг российских регионов по динамике зарплат
Рейтинг российских регионов по динамике зарплат
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Он отметил, что уровень безработицы в январе-феврале этого года немного вырос по сравнению с последними месяцами прошлого года. Кроме того, снижается и число вакансий.
"Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, в этом году рост заработных плат в реальном выражении составит 7%, а в следующем году – 5,7%. Возможно, фактический рост окажется чуть ниже, если судить по последним данным статистики, но в любом случае заработные платы будут продолжать расти", - добавил эксперт.
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