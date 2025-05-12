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В Запорожской области сократили действие комендантского часа - РИА Новости, 12.05.2025
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10:22 12.05.2025 (обновлено: 10:30 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/zaporozhe-2016435721.html
В Запорожской области сократили действие комендантского часа
В Запорожской области сократили действие комендантского часа - РИА Новости, 12.05.2025
В Запорожской области сократили действие комендантского часа
В Запорожской области действие комендантского часа сокращено на час и установлено в пределах с 23:00 до 05:00, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:22:00+03:00
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запорожская область
мелитополь
донецкая народная республика
евгений балицкий
день победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. В Запорожской области действие комендантского часа сокращено на час и установлено в пределах с 23:00 до 05:00, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."С 12 мая 2025 года режим комендантского часа на территории Запорожской области будет действовать с 23:00 до 05:00, то есть его продолжительность сокращается на один час", - написал Балицкий.При этом, по его словам, действие комендантского часа не распространяется на автомобильную дорогу М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой и на автомобильную дорогу М-18 "Харьков – Симферополь – Ялта" от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями."Для транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей ограничений не вводится", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250420/zaporozhe-2012350875.html
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запорожская область, мелитополь, донецкая народная республика, евгений балицкий, день победы
Запорожская область, Мелитополь, Донецкая Народная Республика, Евгений Балицкий, День Победы
В Запорожской области сократили действие комендантского часа

Балицкий: комендантский час в Запорожской области действует с 23:00 до 5:00

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник Управления Росгвардии по Запорожской области во время патрулирования городских улиц в Мелитополе
Сотрудник Управления Росгвардии по Запорожской области во время патрулирования городских улиц в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник Управления Росгвардии по Запорожской области во время патрулирования городских улиц в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. В Запорожской области действие комендантского часа сокращено на час и установлено в пределах с 23:00 до 05:00, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"С 12 мая 2025 года режим комендантского часа на территории Запорожской области будет действовать с 23:00 до 05:00, то есть его продолжительность сокращается на один час", - написал Балицкий.
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При этом, по его словам, действие комендантского часа не распространяется на автомобильную дорогу М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой и на автомобильную дорогу М-18 "Харьков – Симферополь – Ялта" от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.
"Для транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей ограничений не вводится", - подчеркнул губернатор.
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Запорожская областьМелитопольДонецкая Народная РеспубликаЕвгений БалицкийДень Победы
 
 
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