https://ria.ru/20250512/zambija-2016448997.html

В Замбию впервые доставили частицу Вечного огня

В Замбию впервые доставили частицу Вечного огня - РИА Новости, 12.05.2025

В Замбию впервые доставили частицу Вечного огня

Частицу Вечного огня впервые доставили в Замбию, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве, заявили РИА Новости в Россотрудничестве. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T11:26:00+03:00

2025-05-12T11:26:00+03:00

2025-05-12T11:40:00+03:00

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лусака (город)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Частицу Вечного огня впервые доставили в Замбию, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве, заявили РИА Новости в Россотрудничестве. "Иеромонах Фотий в рамках акции "Огонь Памяти" привез в Замбию частицу Вечного огня", - сказали в пресс-службе агентства. Там подчеркнули, что для Замбии акция проходит впервые. "Делегация Народного фронта передала частицу Вечного огня в Национальный музей Лусаки и Русский дом, который многие годы является точкой притяжения для замбийских друзей России и наших соотечественников, постоянно проживающих в Замбии", - отметили в Россотрудничестве. В Русском доме иеромонах Фотий встретился с замбийской молодежью, а также выпускниками российских вузов.

https://ria.ru/20250505/tiraspol-2015153271.html

https://ria.ru/20250505/lnr-2015117644.html

замбия

лусака (город)

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замбия, лусака (город), россия, иеромонах фотий, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире