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В Замбию впервые доставили частицу Вечного огня - РИА Новости, 12.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:26 12.05.2025 (обновлено: 11:40 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/zambija-2016448997.html
В Замбию впервые доставили частицу Вечного огня
В Замбию впервые доставили частицу Вечного огня - РИА Новости, 12.05.2025
В Замбию впервые доставили частицу Вечного огня
Частицу Вечного огня впервые доставили в Замбию, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве, заявили РИА Новости в Россотрудничестве. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:26:00+03:00
2025-05-12T11:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
замбия
лусака (город)
россия
иеромонах фотий
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Частицу Вечного огня впервые доставили в Замбию, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве, заявили РИА Новости в Россотрудничестве. "Иеромонах Фотий в рамках акции "Огонь Памяти" привез в Замбию частицу Вечного огня", - сказали в пресс-службе агентства. Там подчеркнули, что для Замбии акция проходит впервые. "Делегация Народного фронта передала частицу Вечного огня в Национальный музей Лусаки и Русский дом, который многие годы является точкой притяжения для замбийских друзей России и наших соотечественников, постоянно проживающих в Замбии", - отметили в Россотрудничестве. В Русском доме иеромонах Фотий встретился с замбийской молодежью, а также выпускниками российских вузов.
https://ria.ru/20250505/tiraspol-2015153271.html
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замбия
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замбия, лусака (город), россия, иеромонах фотий, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Замбия, Лусака (город), Россия, Иеромонах Фотий, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
В Замбию впервые доставили частицу Вечного огня

Россотрудничество: в Замбию впервые доставили частицу Вечного огня

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Частицу Вечного огня впервые доставили в Замбию, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве, заявили РИА Новости в Россотрудничестве.
"Иеромонах Фотий в рамках акции "Огонь Памяти" привез в Замбию частицу Вечного огня", - сказали в пресс-службе агентства.
Вечный огонь у памятника павшим героям в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Тирасполе зажгли Вечный огонь
5 мая, 19:57
Там подчеркнули, что для Замбии акция проходит впервые.
"Делегация Народного фронта передала частицу Вечного огня в Национальный музей Лусаки и Русский дом, который многие годы является точкой притяжения для замбийских друзей России и наших соотечественников, постоянно проживающих в Замбии", - отметили в Россотрудничестве.
В Русском доме иеромонах Фотий встретился с замбийской молодежью, а также выпускниками российских вузов.
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Северодонецк в ЛНР привезли частичку Вечного огня из Москвы
5 мая, 17:16
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЗамбияЛусака (город)РоссияИеромонах ФотийФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
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