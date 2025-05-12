https://ria.ru/20250512/zambija-2016448997.html
В Замбию впервые доставили частицу Вечного огня
В Замбию впервые доставили частицу Вечного огня - РИА Новости, 12.05.2025
В Замбию впервые доставили частицу Вечного огня
Частицу Вечного огня впервые доставили в Замбию, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве, заявили РИА Новости в Россотрудничестве. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:26:00+03:00
2025-05-12T11:26:00+03:00
2025-05-12T11:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
замбия
лусака (город)
россия
иеромонах фотий
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000739934_0:257:3127:2015_1920x0_80_0_0_b5ebed7dc05424fabc44ac8f7ef30185.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Частицу Вечного огня впервые доставили в Замбию, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве, заявили РИА Новости в Россотрудничестве. "Иеромонах Фотий в рамках акции "Огонь Памяти" привез в Замбию частицу Вечного огня", - сказали в пресс-службе агентства. Там подчеркнули, что для Замбии акция проходит впервые. "Делегация Народного фронта передала частицу Вечного огня в Национальный музей Лусаки и Русский дом, который многие годы является точкой притяжения для замбийских друзей России и наших соотечественников, постоянно проживающих в Замбии", - отметили в Россотрудничестве. В Русском доме иеромонах Фотий встретился с замбийской молодежью, а также выпускниками российских вузов.
https://ria.ru/20250505/tiraspol-2015153271.html
https://ria.ru/20250505/lnr-2015117644.html
замбия
лусака (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000739934_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3fc208dd0995f5bbf23fd4b6939d72ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
замбия, лусака (город), россия, иеромонах фотий, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Замбия, Лусака (город), Россия, Иеромонах Фотий, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
В Замбию впервые доставили частицу Вечного огня
Россотрудничество: в Замбию впервые доставили частицу Вечного огня