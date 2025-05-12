https://ria.ru/20250512/zakharova-2016436170.html

Захарова прокомментировала закрытие генконсульства России в Кракове

Захарова прокомментировала закрытие генконсульства России в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025

Захарова прокомментировала закрытие генконсульства России в Кракове

Россия предпримет ответные меры после закрытия российского генконсульства в Кракове, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T10:26:00+03:00

2025-05-12T10:26:00+03:00

2025-05-12T11:18:00+03:00

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в мире

краков

мария захарова

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россия предпримет ответные меры после закрытия российского генконсульства в Кракове, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан", — сказала она.По словам дипломата, "адекватный ответ на эти неадекватные шаги" последует в ближайшее время.О том, что Польша отзывает согласие на деятельность генконсульства в Кракове, объявил сегодня министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. По его словам, причиной такого решения стали имеющиеся у польских властей доказательства того, что российские спецслужбы якобы причастны к пожару в торговом центре в Варшаве.Осенью прошлого года власти Польши закрыли российское генконсульство в Познани и выслали трех работавших там дипломатов. Ответом Москвы на это стало закрытие польского генконсульства в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20250504/polsha-2014827777.html

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россия, в мире, краков, мария захарова