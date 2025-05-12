https://ria.ru/20250512/zakharova-2016436170.html
Захарова прокомментировала закрытие генконсульства России в Кракове
Захарова прокомментировала закрытие генконсульства России в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025
Захарова прокомментировала закрытие генконсульства России в Кракове
Россия предпримет ответные меры после закрытия российского генконсульства в Кракове, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:26:00+03:00
2025-05-12T10:26:00+03:00
2025-05-12T11:18:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россия предпримет ответные меры после закрытия российского генконсульства в Кракове, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан", — сказала она.По словам дипломата, "адекватный ответ на эти неадекватные шаги" последует в ближайшее время.О том, что Польша отзывает согласие на деятельность генконсульства в Кракове, объявил сегодня министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. По его словам, причиной такого решения стали имеющиеся у польских властей доказательства того, что российские спецслужбы якобы причастны к пожару в торговом центре в Варшаве.Осенью прошлого года власти Польши закрыли российское генконсульство в Познани и выслали трех работавших там дипломатов. Ответом Москвы на это стало закрытие польского генконсульства в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20250504/polsha-2014827777.html
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россия, в мире, краков, мария захарова
Россия, В мире, Краков, Мария Захарова
Захарова прокомментировала закрытие генконсульства России в Кракове
Захарова: Польша продолжает сознательно обрушивать отношения с Россией
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россия предпримет ответные меры после закрытия российского генконсульства в Кракове, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан", — сказала она.
По словам дипломата, "адекватный ответ на эти неадекватные шаги" последует в ближайшее время.
О том, что Польша отзывает согласие на деятельность генконсульства в Кракове, объявил сегодня министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. По его словам, причиной такого решения стали имеющиеся у польских властей доказательства того, что российские спецслужбы якобы причастны к пожару в торговом центре в Варшаве.
Крупный пожар в торговом центре на улице Марывильской в Варшаве произошел 12 мая 2024 года. Никто не пострадал, но здание полностью сгорело. По словам главного коменданта Государственной пожарной стражи Мариуша Фелтыновского, огонь распространился мгновенно из-за того, что в ТЦ было слишком много легковоспламеняющихся материалов, в первую очередь текстиля. Позже глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера заявил, что подозревает в причастности к пожару иностранные спецслужбы.
Осенью прошлого года власти Польши закрыли российское генконсульство в Познани и выслали трех работавших там дипломатов. Ответом Москвы на это стало закрытие польского генконсульства в Санкт-Петербурге.