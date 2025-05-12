https://ria.ru/20250512/zabeg-2016457929.html
Подмосковное Раменское примет всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" 24 мая
Подмосковное Раменское примет всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" 24 мая - РИА Новости, 12.05.2025
Подмосковное Раменское примет всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" 24 мая
Раменский муниципальный округ примет всероссийский полумарафон с синхронным стартом "ЗаБег.РФ", он состоится 24 мая, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:21:00+03:00
2025-05-12T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Раменский муниципальный округ примет всероссийский полумарафон с синхронным стартом "ЗаБег.РФ", он состоится 24 мая, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Так, беговая трасса в Раменском станет центральной подмосковной площадкой проекта, отмечают в региональном Минспорте. Любители активного образа жизни преодолеют маршрут с видом на городские достопримечательности: Раменский городской парк, озеро Борисоглебское, Собор Святой Живоначальной Троицы и усадьбу Раменское. Стартово-финишная зона будет организована на площади Победы рядом с мемориалом "Вечный огонь". Участникам на выбор предлагается четыре дистанции: 1 километр, 5 километров, 10 километров и 21,1 километра. Каждый спортсмен получит брендированную футболку с символикой старта, стартовый пакет, памятную медаль на финише и подарки от партнеров мероприятия. В забеге смогут принять участие атлеты возрастом от шести лет. Также Подмосковье примет участие в битве за звание беговой столицы России, которая традиционно проходит в рамках "ЗаБег.РФ". Беговая столица определяется по трем критериям: среднему километражу всех участников, процентному соотношению участников "ЗаБег.РФ" к общему населению города и средней скорости бега участников. Город-победитель получает переходящий кубок, на котором выгравированы чемпионы прежних лет, начиная с 2017 года. Наблюдать за спортивным мероприятием можно будет во время прямой трансляции на телеканале "Матч ТВ". В эфир выйдут гости и участники "ЗаБег.РФ" из различных часовых поясов России. Для тех, кто не сможет выйти на старт, организаторы подготовили онлайн-формат забега. В пресс-службе отметили, что полумарафон "ЗаБег.РФ" пройдет в девятый раз и объединит всю Россию – от Камчатки до Калининграда. На старт выйдут более 180 тысяч бегунов по всей стране, из них – около 1 тысячи в Московской области.
https://ria.ru/20250511/zabeg-2016312074.html
https://ria.ru/20250507/podmoskove-2015572974.html
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московская область (подмосковье), раменское
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Раменское
Подмосковное Раменское примет всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" 24 мая
Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" пройдет 24 мая в Раменском
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Раменский муниципальный округ примет всероссийский полумарафон с синхронным стартом "ЗаБег.РФ", он состоится 24 мая, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Так, беговая трасса в Раменском станет центральной подмосковной площадкой проекта, отмечают в региональном Минспорте. Любители активного образа жизни преодолеют маршрут с видом на городские достопримечательности: Раменский городской парк, озеро Борисоглебское, Собор Святой Живоначальной Троицы и усадьбу Раменское.
Стартово-финишная зона будет организована на площади Победы рядом с мемориалом "Вечный огонь". Участникам на выбор предлагается четыре дистанции: 1 километр, 5 километров, 10 километров и 21,1 километра. Каждый спортсмен получит брендированную футболку с символикой старта, стартовый пакет, памятную медаль на финише и подарки от партнеров мероприятия. В забеге смогут принять участие атлеты возрастом от шести лет.
Также Подмосковье примет участие в битве за звание беговой столицы России, которая традиционно проходит в рамках "ЗаБег.РФ". Беговая столица определяется по трем критериям: среднему километражу всех участников, процентному соотношению участников "ЗаБег.РФ" к общему населению города и средней скорости бега участников. Город-победитель получает переходящий кубок, на котором выгравированы чемпионы прежних лет, начиная с 2017 года.
Наблюдать за спортивным мероприятием можно будет во время прямой трансляции на телеканале "Матч ТВ". В эфир выйдут гости и участники "ЗаБег.РФ" из различных часовых поясов России. Для тех, кто не сможет выйти на старт, организаторы подготовили онлайн-формат забега.
В пресс-службе отметили, что полумарафон "ЗаБег.РФ" пройдет в девятый раз и объединит всю Россию – от Камчатки до Калининграда. На старт выйдут более 180 тысяч бегунов по всей стране, из них – около 1 тысячи в Московской области.