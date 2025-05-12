https://ria.ru/20250512/zabajkale-2016411301.html

В Забайкалье задержали подозреваемого в поджоге дачного кооператива

В Забайкалье задержали подозреваемого в поджоге дачного кооператива - РИА Новости, 12.05.2025

В Забайкалье задержали подозреваемого в поджоге дачного кооператива

Пятидесятилетний мужчина, подозреваемый в поджоге в дачном кооперативе "Малиновка" в Забайкальском крае, задержан, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T05:53:00+03:00

2025-05-12T05:53:00+03:00

2025-05-12T10:54:00+03:00

происшествия

забайкальский край

читинский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016441000_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_582f659b6ea7cc6abd25eba2739ef090.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Пятидесятилетний мужчина, подозреваемый в поджоге в дачном кооперативе "Малиновка" в Забайкальском крае, задержан, сообщает прокуратура региона. Предварительно установлено, что 50-летний местный житель при строительстве забора проводил резку металла с использованием углошлифовальной машины, что в результате привело к пожару, уточняет надзорное ведомство. "В Читинском районе задержан подозреваемый в пожаре, повлекшем уничтожение имущества граждан в дачном кооперативе "Малиновка", - говорится в сообщении. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

https://ria.ru/20250511/pozhar-2016317593.html

https://ria.ru/20250510/pozhar-2016210029.html

забайкальский край

читинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, забайкальский край, читинский район