https://ria.ru/20250512/zabajkale-2016411301.html
В Забайкалье задержали подозреваемого в поджоге дачного кооператива
В Забайкалье задержали подозреваемого в поджоге дачного кооператива - РИА Новости, 12.05.2025
В Забайкалье задержали подозреваемого в поджоге дачного кооператива
Пятидесятилетний мужчина, подозреваемый в поджоге в дачном кооперативе "Малиновка" в Забайкальском крае, задержан, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T05:53:00+03:00
2025-05-12T05:53:00+03:00
2025-05-12T10:54:00+03:00
происшествия
забайкальский край
читинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016441000_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_582f659b6ea7cc6abd25eba2739ef090.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Пятидесятилетний мужчина, подозреваемый в поджоге в дачном кооперативе "Малиновка" в Забайкальском крае, задержан, сообщает прокуратура региона. Предварительно установлено, что 50-летний местный житель при строительстве забора проводил резку металла с использованием углошлифовальной машины, что в результате привело к пожару, уточняет надзорное ведомство. "В Читинском районе задержан подозреваемый в пожаре, повлекшем уничтожение имущества граждан в дачном кооперативе "Малиновка", - говорится в сообщении. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250511/pozhar-2016317593.html
https://ria.ru/20250510/pozhar-2016210029.html
забайкальский край
читинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016441000_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0ea3d237a53738676c6460f0a83f8821.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край, читинский район
Происшествия, Забайкальский край, Читинский район
В Забайкалье задержали подозреваемого в поджоге дачного кооператива
В Забайкалье задержали подозреваемого в поджоге дачного кооператива Малиновка