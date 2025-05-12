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В Забайкалье задержали подозреваемого в поджоге дачного кооператива - РИА Новости, 12.05.2025
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05:53 12.05.2025 (обновлено: 10:54 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/zabajkale-2016411301.html
В Забайкалье задержали подозреваемого в поджоге дачного кооператива
В Забайкалье задержали подозреваемого в поджоге дачного кооператива - РИА Новости, 12.05.2025
В Забайкалье задержали подозреваемого в поджоге дачного кооператива
Пятидесятилетний мужчина, подозреваемый в поджоге в дачном кооперативе "Малиновка" в Забайкальском крае, задержан, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T05:53:00+03:00
2025-05-12T10:54:00+03:00
происшествия
забайкальский край
читинский район
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Пятидесятилетний мужчина, подозреваемый в поджоге в дачном кооперативе "Малиновка" в Забайкальском крае, задержан, сообщает прокуратура региона. Предварительно установлено, что 50-летний местный житель при строительстве забора проводил резку металла с использованием углошлифовальной машины, что в результате привело к пожару, уточняет надзорное ведомство. "В Читинском районе задержан подозреваемый в пожаре, повлекшем уничтожение имущества граждан в дачном кооперативе "Малиновка", - говорится в сообщении. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250511/pozhar-2016317593.html
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забайкальский край
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происшествия, забайкальский край, читинский район
Происшествия, Забайкальский край, Читинский район
В Забайкалье задержали подозреваемого в поджоге дачного кооператива

В Забайкалье задержали подозреваемого в поджоге дачного кооператива Малиновка

© Прокуратура Забайкальского края/TelegramПоследствия пожара в СНТ "Малиновка" в Забайкальском крае
Последствия пожара в СНТ Малиновка в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Прокуратура Забайкальского края/Telegram
Последствия пожара в СНТ "Малиновка" в Забайкальском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Пятидесятилетний мужчина, подозреваемый в поджоге в дачном кооперативе "Малиновка" в Забайкальском крае, задержан, сообщает прокуратура региона.
Предварительно установлено, что 50-летний местный житель при строительстве забора проводил резку металла с использованием углошлифовальной машины, что в результате привело к пожару, уточняет надзорное ведомство.
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В Забайкалье проведут проверку после возникновения лесного пожара
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Читинском районе задержан подозреваемый в пожаре, повлекшем уничтожение имущества граждан в дачном кооперативе "Малиновка", - говорится в сообщении.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
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ПроисшествияЗабайкальский крайЧитинский район
 
 
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