https://ria.ru/20250512/yarmarka-2016458701.html

Международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов пройдет в Москве

Международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов пройдет в Москве - РИА Новости, 12.05.2025

Международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов пройдет в Москве

Международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов пройдет 17 мая в Москве на территории парка "Зарядье", она направлена на продвижение через ведущие... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:25:00+03:00

2025-05-12T12:25:00+03:00

2025-05-12T12:25:00+03:00

экономика

москва

зарядье

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов пройдет 17 мая в Москве на территории парка "Зарядье", она направлена на продвижение через ведущие онлайн-платформы отечественной продукции на китайском рынке — одном из наиболее емких и перспективных, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Развитие российско-китайских отношений сегодня тесно связано с цифровыми коммуникациями и инновационными инструментами электронной торговли. Особое внимание уделяется расширению доступа малого и среднего предпринимательства к китайскому рынку через онлайн-платформы и совместные мероприятия. Эти инициативы создают прямой диалог между бизнесами, упрощают торговые процедуры и способствуют эффективной взаимной интеграции российских и китайских компаний в экономику, открывая новые возможности для роста и сотрудничества двух стран", – сказал советник президента РФ Антон Кобяков.Соорганизаторами ярмарки выступают Минпромторг РФ, РЭЦ, Фонд Росконгресс и Агентство стратегических инициатив. Официальный партнер — правительство Москвы. Мероприятие проводится при поддержке Китайского комитета содействия международной торговле и включено в программу Годов культуры России и Китая 2024-2025. Проект осуществляется в рамках реализации программы по продвижению отечественной продукции под национальным брендом "Сделано в России", утвержденной в этом году по поручению президента, а также во исполнение поручений президента РФ по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи нового времени"."Это важное событие с точки зрения дальнейшего укрепления и диверсификации российско-китайских торгово-экономических связей, расширения каналов взаимного товарообмена. Мы рассчитываем, что этот проект станет успешным примером эффективного использования цифровых технологий в международной торговле", – отметил замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.Ярмарка онлайн-продаж в Москве даст старт фестивалю-ярмарке "Сделано в России", которая пройдет в Харбине с 17 по 21 мая. Мероприятия создадут единую платформу для продвижения российского экспорта по физическим и электронным каналам продаж.Мероприятие пройдет в специально оборудованном павильоне в историческом центре Москвы, где будет организована продолжительная онлайн-трансляция, во время которой блогер из Китая расскажет о российских товарах и предложит их приобрести в режиме реального времени через международную платформу электронной торговли Kuaishou."В один день с мероприятием в Москве в городе Харбин откроется фестиваль-ярмарка под брендом "Сделано в России", где будет представлена продукция более ста отечественных компаний. Проводя подобные акции и продвигая национальный бренд, мы стремимся укрепить позиции российских производителей на китайском рынке, а также познакомить широкую зарубежную аудиторию с культурным и ценностным наследием нашей страны", – подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."В современном мире наряду с организацией продаж через электронные торговые площадки (маркетплейсы) сотрудничество с популярными блогерами и стримерами становится эффективным механизмом продвижения продукции и повышения узнаваемости бренда на зарубежных рынках", - отмечает РЭЦ."Впервые мы проводим мероприятие с блогером, у которого 110 миллионов подписчиков. Такого еще не было. Это новый шаг и опыт, важный для экспортеров, и хороший пример для российских блогеров. Мы видим значительное усиление взаимодействия российского и китайского бизнеса в рамках деловых мероприятий, что безусловно способствует стабильному росту спроса на российские товары в Китае, в том числе благодаря развитию современных онлайн-инструментов - цифровых каналов и маркетплейсов. Российские компании успешно интегрируются в этот формат, и мы прилагаем все усилия для его дальнейшего развития и стимулирования спроса на продукцию российского производства", – отметил директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев.Успешное продвижение национальных брендов требует не только технических решений и применения современных инструментов продаж, но и учета культурных особенностей, создания эмоциональной связи с аудиторией."Идея Международной ярмарки онлайн-продаж российских брендов родилась год назад на конкурсе "Знай наших". Молодой предприниматель Юй Вэй поделился с Владимиром Путиным своим видео, как он творчески продвигает наши товары в Поднебесной. Его трогательное исполнение "Катюши" стало символом нового подхода к международной торговле, где цифровые технологии сочетаются с человеческой теплотой. Президент поддержал инициативу, и сегодня мы видим, как она переросла в масштабный проект с реальным экономическим эффектом. Международная ярмарка — это не просто торговая площадка, а мощный инструмент цифровой дипломатии. Мы соединяем лучшие российские товары с миллионами потребителей Китая через инновационные онлайн-форматы, создавая новые каналы доверия и сотрудничества", - подчеркнула генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

https://ria.ru/20250506/rets-2015366044.html

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экономика, москва, зарядье, российский экспортный центр (рэц)