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На праздновании Дня России россиян ждут длинные выходные - РИА Новости, 12.05.2025
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02:52 12.05.2025 (обновлено: 11:02 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/vykhodnye-2016405822.html
На праздновании Дня России россиян ждут длинные выходные
На праздновании Дня России россиян ждут длинные выходные - РИА Новости, 12.05.2025
На праздновании Дня России россиян ждут длинные выходные
Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне на праздновании Дня России, они продлятся четыре дня - с 12 по 15 июня, рассказала РИА Новости директор по... РИА Новости, 12.05.2025
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общество
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне на праздновании Дня России, они продлятся четыре дня - с 12 по 15 июня, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина. "Следующие длительные выходные с 12 по 15 июня связаны с тем, что 12 июня отмечается День России, а выходной 13 июня перенесен с субботы, 8 марта, благодаря постановлению правительства РФ", - сказала Санина. Она отметила, что следующая короткая рабочая неделя продлится всего три дня - с 9 по 11 июня, а рабочий день 11 июня будет сокращенным на один час. День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Смена названия на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году.
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общество, россия, работа.ру, день защиты детей
Общество, Россия, Работа.ру, День защиты детей
На праздновании Дня России россиян ждут длинные выходные

Следующие длинные выходные ждут россиян в июне на праздновании Дня России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПразднование Дня России
Празднование Дня России - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне на праздновании Дня России, они продлятся четыре дня - с 12 по 15 июня, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
"Следующие длительные выходные с 12 по 15 июня связаны с тем, что 12 июня отмечается День России, а выходной 13 июня перенесен с субботы, 8 марта, благодаря постановлению правительства РФ", - сказала Санина.
Она отметила, что следующая короткая рабочая неделя продлится всего три дня - с 9 по 11 июня, а рабочий день 11 июня будет сокращенным на один час.
День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Смена названия на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году.
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