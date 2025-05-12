https://ria.ru/20250512/vykhodnye-2016405822.html

На праздновании Дня России россиян ждут длинные выходные

На праздновании Дня России россиян ждут длинные выходные - РИА Новости, 12.05.2025

На праздновании Дня России россиян ждут длинные выходные

Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне на праздновании Дня России, они продлятся четыре дня - с 12 по 15 июня, рассказала РИА Новости директор по... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T02:52:00+03:00

2025-05-12T02:52:00+03:00

2025-05-12T11:02:00+03:00

общество

россия

работа.ру

день защиты детей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795682991_0:138:3234:1957_1920x0_80_0_0_62253c00518c989d292d953b8b4de809.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне на праздновании Дня России, они продлятся четыре дня - с 12 по 15 июня, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина. "Следующие длительные выходные с 12 по 15 июня связаны с тем, что 12 июня отмечается День России, а выходной 13 июня перенесен с субботы, 8 марта, благодаря постановлению правительства РФ", - сказала Санина. Она отметила, что следующая короткая рабочая неделя продлится всего три дня - с 9 по 11 июня, а рабочий день 11 июня будет сокращенным на один час. День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Смена названия на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году.

https://ria.ru/20250509/iyun-1866411376.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, работа.ру, день защиты детей