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"Часть маршрута": на Украине потрясены выходкой Макрона в Киеве
"Часть маршрута": на Украине потрясены выходкой Макрона в Киеве - РИА Новости, 12.05.2025
"Часть маршрута": на Украине потрясены выходкой Макрона в Киеве
Скандальное видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время визита на Украину ничего не значит для Европы, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T01:30:00+03:00
2025-05-12T01:30:00+03:00
2025-05-12T01:33:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Скандальное видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время визита на Украину ничего не значит для Европы, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Для них это абсолютно нормально. То, что для вас — шок, скандал и моральное дно, для них — просто часть маршрута. Как нам — воды попить, так им — "вдохновиться" по дороге на очередную встречу по вопросам мира и безопасности. Это и есть политика нового образца: Без тормозов. Без совести. Без корней", — написал он.Парламентарий также отметил, что подобные практики всегда приводят к печальным результатам.В субботу Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли на поезде в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Во время поездки в купе зашли журналисты. На столе перед Макроном в этот момент лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем —что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер мужчины спешно спрятали эти предметы.
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Макрон в купе во время поездки в Киев
Макрон в купе во время поездки в Киев
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в мире, украина, киев, франция, эммануэль макрон, артем дмитрук, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Франция, Эммануэль Макрон, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
"Часть маршрута": на Украине потрясены выходкой Макрона в Киеве
Депутат Рады Дмитрук: скандал с Макроном ничего не значит для Европы