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Российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне ответственности "Юга"
Российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне ответственности "Юга" - РИА Новости, 12.05.2025
Российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне ответственности "Юга"
Экипажи штурмовой авиации на четырех самолетах Су-25 нанесли удар по живой силе и опорным пунктам ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", рассказал... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T17:40:00+03:00
2025-05-12T17:40:00+03:00
2025-05-12T18:02:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на четырех самолетах Су-25 нанесли удар по живой силе и опорным пунктам ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", рассказал летчик с позывным Молния, слова которого приводит Минобороны."Сегодня отработали двумя парами по опорникам. Сейчас наша задача — это не дать противнику закрепиться на территории. Вылет за вылетом мы накрываем личный состав и технику огнем. Передовой авианаводчик доложил, что силы противника были точно накрыты нашим огнем. После чего, совершив маневр, ушли на предельно малой", — сказал Молния. После выполнения задачи экипажи вернулись на базу, добавил он. В Минобороны уточнили, что удар наносился авиационными ракетами, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.Разведка доложила, что все цели удалось уничтожить.Согласно сегодняшней сводке, за минувшие сутки Южная группировка заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение четырем украинским бригадам. Потери противника составили: более 200 военнослужащих, три боевые бронемашины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены также две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств.
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россия, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25, Вооруженные силы РФ
Российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне ответственности "Юга"
Минобороны: четыре Су-25 накрыли живую силу и опорные пункты ВСУ ракетами
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на четырех самолетах Су-25 нанесли удар по живой силе и опорным пунктам ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", рассказал летчик с позывным Молния, слова которого приводит Минобороны.
«
"Сегодня отработали двумя парами по опорникам. Сейчас наша задача — это не дать противнику закрепиться на территории. Вылет за вылетом мы накрываем личный состав и технику огнем. Передовой авианаводчик доложил, что силы противника были точно накрыты нашим огнем. После чего, совершив маневр, ушли на предельно малой", — сказал Молния.
После выполнения задачи экипажи вернулись на базу, добавил он.
В Минобороны уточнили, что удар наносился авиационными ракетами, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
Разведка доложила, что все цели удалось уничтожить.
Согласно сегодняшней сводке, за минувшие сутки Южная группировка заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение четырем украинским бригадам. Потери противника составили: более 200 военнослужащих, три боевые бронемашины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены также две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств.