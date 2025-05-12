https://ria.ru/20250512/vsu-2016547748.html

Российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне ответственности "Юга"

Российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне ответственности "Юга" - РИА Новости, 12.05.2025

Российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне ответственности "Юга"

Экипажи штурмовой авиации на четырех самолетах Су-25 нанесли удар по живой силе и опорным пунктам ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", рассказал... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T17:40:00+03:00

2025-05-12T17:40:00+03:00

2025-05-12T18:02:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на четырех самолетах Су-25 нанесли удар по живой силе и опорным пунктам ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", рассказал летчик с позывным Молния, слова которого приводит Минобороны."Сегодня отработали двумя парами по опорникам. Сейчас наша задача — это не дать противнику закрепиться на территории. Вылет за вылетом мы накрываем личный состав и технику огнем. Передовой авианаводчик доложил, что силы противника были точно накрыты нашим огнем. После чего, совершив маневр, ушли на предельно малой", — сказал Молния. После выполнения задачи экипажи вернулись на базу, добавил он. В Минобороны уточнили, что удар наносился авиационными ракетами, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.Разведка доложила, что все цели удалось уничтожить.Согласно сегодняшней сводке, за минувшие сутки Южная группировка заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение четырем украинским бригадам. Потери противника составили: более 200 военнослужащих, три боевые бронемашины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены также две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф