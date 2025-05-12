https://ria.ru/20250512/vsu-2016500244.html

Балицкий сообщил о массированном обстреле ВСУ Каменки-Днепровской

Балицкий сообщил о массированном обстреле ВСУ Каменки-Днепровской - РИА Новости, 12.05.2025

Балицкий сообщил о массированном обстреле ВСУ Каменки-Днепровской

Массированный артобстрел населенного пункта Каменки-Днепровской Запорожской области идет со стороны ВСУ, зафиксировано не менее пяти взрывов, сообщил глава... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:15:00+03:00

2025-05-12T15:15:00+03:00

2025-05-12T15:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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евгений балицкий

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Массированный артобстрел населенного пункта Каменки-Днепровской Запорожской области идет со стороны ВСУ, зафиксировано не менее пяти взрывов, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее пяти взрывов... Опасность повторных ударов сохраняется. Прошу жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие, не выходить на улицу до стабилизации обстановки", - написал Балицкий. Он добавил, что в результате обстрела обесточены 1152 абонента.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины