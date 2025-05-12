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Балицкий сообщил о массированном обстреле ВСУ Каменки-Днепровской - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/vsu-2016500244.html
Балицкий сообщил о массированном обстреле ВСУ Каменки-Днепровской
Балицкий сообщил о массированном обстреле ВСУ Каменки-Днепровской - РИА Новости, 12.05.2025
Балицкий сообщил о массированном обстреле ВСУ Каменки-Днепровской
Массированный артобстрел населенного пункта Каменки-Днепровской Запорожской области идет со стороны ВСУ, зафиксировано не менее пяти взрывов, сообщил глава... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:15:00+03:00
2025-05-12T15:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Массированный артобстрел населенного пункта Каменки-Днепровской Запорожской области идет со стороны ВСУ, зафиксировано не менее пяти взрывов, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее пяти взрывов... Опасность повторных ударов сохраняется. Прошу жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие, не выходить на улицу до стабилизации обстановки", - написал Балицкий. Он добавил, что в результате обстрела обесточены 1152 абонента.
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в мире, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий сообщил о массированном обстреле ВСУ Каменки-Днепровской

Балицкий: при обстреле ВСУ Каменки-Днепровской зафиксировано не менее 5 взрывов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Массированный артобстрел населенного пункта Каменки-Днепровской Запорожской области идет со стороны ВСУ, зафиксировано не менее пяти взрывов, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее пяти взрывов... Опасность повторных ударов сохраняется. Прошу жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие, не выходить на улицу до стабилизации обстановки", - написал Балицкий.
Он добавил, что в результате обстрела обесточены 1152 абонента.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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