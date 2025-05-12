https://ria.ru/20250512/vsu-2016456412.html

Подразделения "Днепра" за сутки уничтожили 55 боевиков ВСУ

Подразделения "Днепра" за сутки уничтожили 55 боевиков ВСУ - РИА Новости, 12.05.2025

Подразделения "Днепра" за сутки уничтожили 55 боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, противник потерял в зоне ответственности группировки до 55 военнослужащих и две... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:11:00+03:00

2025-05-12T12:11:00+03:00

2025-05-12T12:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, противник потерял в зоне ответственности группировки до 55 военнослужащих и две станции радиоэлектронной борьбы , сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской Области, Токаревка, Садовое и Днепровское Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250512/vsu-2016443393.html

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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)