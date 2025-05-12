https://ria.ru/20250512/vsu-2016456412.html
Подразделения "Днепра" за сутки уничтожили 55 боевиков ВСУ
Подразделения "Днепра" за сутки уничтожили 55 боевиков ВСУ - РИА Новости, 12.05.2025
Подразделения "Днепра" за сутки уничтожили 55 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, противник потерял в зоне ответственности группировки до 55 военнослужащих и две... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:11:00+03:00
2025-05-12T12:11:00+03:00
2025-05-12T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, противник потерял в зоне ответственности группировки до 55 военнослужащих и две станции радиоэлектронной борьбы , сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской Области, Токаревка, Садовое и Днепровское Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250512/vsu-2016443393.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Днепра" за сутки уничтожили 55 боевиков ВСУ
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 55 боевиков в зоне действий "Днепра"